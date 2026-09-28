Prva banka Crne Gore podnijela je Osnovnom sudu u Podgorici tužbu protiv predsjednika Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića, kojom traže 7.000 eura radi naknade nematerinalne štete i povrede prava ličnosti.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Iz Slobodne Crne Gore ocijenili su da se šest godina nakon promjene vlasti u Crnoj Gori nijesu dogodile suštinske promjene koje su, kako navode, bile očekivane u oblasti pravde i odgovornosti.

"Šest godina nakon 30. avgusta i takozvane smjene režima, crnogorsko društvo se našlo u duboko paradoksalnoj i poražavajućoj situaciji. Umjesto da promjena političke vlasti donese dugo najavljivano suočavanje sa pravdom, glavni akteri višedecenijske pohare državnih resursa ostali su netaknuti, zaštićeni nevidljivim zidovima sistema koji je odbio da se suštinski reformiše", navodi se u saopštenju.

Iz te partije tvrde da pojedinci i strukture povezane sa bivšom vlašću i dalje raspolažu značajnim finansijskim i institucionalnim uticajem, te da se tužbama pokušavaju obeshrabriti oni koji ih javno kritikuju.

"Koristeći svoju netaknutu finansijsku moć i iskorišćavajući tromost pravosudnih institucija, oni danas pokreću serije tužbi protiv svih ljudi koji su spremni da o tome i dalje govore javno i bez straha. Stvoren je apsurdni društveni ambijent u kojem se oni koji otvoreno ukazuju na korupciju i nedjela kriminalizuju i finansijski iscrpljuju, dok oni koji su oštetili državu nastavljaju da sa pozicije moći diktiraju pravila igre", saopštili su iz Slobodne Crne Gore.

Povod za tužbu, kako navode, bilo je Dajkovićevo gostovanje na TV Adria, tokom kojeg je govorio o poslovanju Prve banke i njenom vlasništvu.

Iz partije navode da je Dajković tada pitao kako je bilo moguće da se plate zaposlenih u državnim preduzećima godinama isplaćuju preko privatne banke u vlasništvu Aca Đukanovića.

"Kada je u debati pokušano osporavanje te činjenice, Dajković je sasvim opravdano i direktno upitao: ‘Nego ko je vlasnik Prve banke, moja baba Darinka?’ U tužbi Prva banka tvrdi da su im povrijeđeni poslovni ugled i kredibilitet", navodi se u saopštenju.

Iz Slobodne Crne Gore ocijenili su da se time otvara pitanje granice između zaštite poslovnog ugleda i prava na javnu kritiku.

"Očigledno da u današnjoj Crnoj Gori ugled ruše oni koji ukazuju na istinu koja je svima u Crnoj Gori poznata, a ne oni koji su stvarali monopole i decenijama koristili državne resurse za privatne interese", tvrde iz te partije.

U saopštenju se navodi i da u tužbi nijesu, prema njihovom mišljenju, obuhvaćena sva pitanja koja je Dajković otvorio u javnosti.

„Sramno je što se u tužbi bježi od odgovora na pitanje šta je sa 30.000 kvadratnih metara, odnosno više desetina ili stotina stanova o kojima je Dajković govorio, dok se isti ti moćnici zbog javnosti procesuiraju za banalnosti poput tri nedozvoljene puške, a suštinski i tajni finansijski tokovi kojima održavaju svoju moć ostaju zaštićeni“, navodi se u saopštenju.

Iz partije su se osvrnuli i na pravne argumente iz tužbe.

"Advokatski tim tužioca se poziva na članove Zakona o obligacionim odnosima i praksu u Strazburu, ali namjerno previđa ključni stav Evropskog suda za ljudska prava: moćne finansijske institucije i politički povezana lica moraju imati drastično veći prag tolerancije na javnu kritiku", tvrde iz Slobodne Crne Gore.

Poručili su da sudski postupak neće promijeniti njihove javne stavove i najavili da će tokom procesa iznositi tvrdnje o privilegijama i finansijskim tokovima koje povezuju sa bivšom vlašću.

"Politički govor o pitanjima od najvišeg javnog interesa – a to način upravljanja narodnim novcem svakako jeste – uživa punu zaštitu. Poručujemo rukovodstvu Prve banke, Acu Đukanoviću i svim njihovim poslušnicima: bilo kakvi sudski pritisci neće zaustaviti Vladislava Dajkovića i Slobodnu Crnu Goru", zaključili su oni.