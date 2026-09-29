Rađenova bivša žena prvi put pokazala muškarca sa kojim je dobila dijete: Milica slavi sa 9 godina mlađim

Pjevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena, nedavno je postala majka i na svijet donela sina Viktora.

Izvor: Instagram printscreen / milica_ristic

Iako je svoj emotivni život uglavnom držala podalje od javnosti, Milica Ristić je sada napravila izuzetak i prvi put pokazala kako izgleda njen partner.

Povod za to bio je njegov 25. rođendan, a fotografije sa proslave brzo su privukle pažnju javnosti:

Na stolu se, pored rođendanske torte, našao se i veliki buket crvenih ruža, dok je torta bila ukrašena crvenim srcima i ilustracijom bebe u plavim benkicama.

Posebno je pažnju privukla poruka koja je krasila tortu:

"Tata, mama ove godine nije stigla da ti kupi poklon, pa ti je donijela mene! Srećan rođendan želimo ti ja, mama i bata Aleksej" piše na torti.

Nakon Rađena krije svoj privatni život

Objava je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije. Inače, pjevačica ranije nije željela mnogo da govori o svom partneru, ali je istakla da je njihova veza naišla na lijepo prihvatanje sa obje strane porodice.

" Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve " rekla je ona.

A ovako je izgledalo njeno vjenčanje sa Nikolom Rađenom:

(Telegraf / MONDO)