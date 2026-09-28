Dara Bubamara progovorila o odnosu sa roditeljima svog dosta mlađeg dečka, pa prokomentarisala Jelenu Karleušu.
Dara Bubamara, danas je stigla na snimanje emisije "Zvezde Granda" pa je otkrila kako provodi vrijeme.
Osim što se ne odvaja od dečka, pjevačica ističe i da je stalno u nekim poslovnim obavezama.
Evo kako je Dara izgledala danas:
"Ja sam mašinerija"
- Ja sam mašinerija! Imala sam i snimanje, i nastupe u Hrvatskoj, i proslavu nešto privatno, i sa dečkom danas ručak i planovi za marketing i evo me došla sam na snimanje. Ja nemam te probleme oko umora. Čak sam i rano jutros ustala - rekla je Dara, pa se dotakla priče da je Jelena Karleuša zavela 25 godina mlađeg muškarca.
"Ja sam mašinerija": Dara otkrila kako roditelji njenog mlađeg dečka gledaju na njihovu vezu, pa spomenula JK
"Neka je sa srećom"
- Čula sam nešto nisam vidjela, ali mi je drago, neka bude srećna! Uvijek sam za ljubav. Moj emotivni život je trenutno, leptrići i cvjetići. Ovo je nešto najljepše što mi se desilo do sada. On nije ljubomoran, niti jedno drugom dajemo povoda za ljubomoru. Mnogo se volimo. Na stranu što je lijep i zgodan, mnogo je pametan, lijepo provodimo vrijeme, daje mi vjetar u leđa. Stalno mi govori "Ljubavi šta je za tebe", "Ti to možeš, razvali" i tako dalje. Jako je zreo za svoje godine, ispričala je Dara pa se dotakla sina i njegovih roditelja:
- Moj sin ga obožava, njegovi roditelji su sjajni. Oni me obožavaju, znaju kakav sam čovjek, često me pitaju kako sam. To su predivni ljudi. Seljačke priče ih ne zanimaju, to o razlici u godinama i te teme. Ljudi, ljubim vas, moram da idem na snimanje - poručila je Dara.
Evo kako izgleda Darin dečko:
"Ja sam mašinerija": Dara otkrila kako roditelji njenog mlađeg dečka gledaju na njihovu vezu, pa spomenula JK
(Kurir / MONDO)