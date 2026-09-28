Dara Bubamara progovorila o odnosu sa roditeljima svog dosta mlađeg dečka, pa prokomentarisala Jelenu Karleušu.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Dara Bubamara, danas je stigla na snimanje emisije "Zvezde Granda" pa je otkrila kako provodi vrijeme.

Osim što se ne odvaja od dečka, pjevačica ističe i da je stalno u nekim poslovnim obavezama.

Evo kako je Dara izgledala danas:

"Ja sam mašinerija"

- Ja sam mašinerija! Imala sam i snimanje, i nastupe u Hrvatskoj, i proslavu nešto privatno, i sa dečkom danas ručak i planovi za marketing i evo me došla sam na snimanje. Ja nemam te probleme oko umora. Čak sam i rano jutros ustala - rekla je Dara, pa se dotakla priče da je Jelena Karleuša zavela 25 godina mlađeg muškarca.

Vidi opis "Ja sam mašinerija": Dara otkrila kako roditelji njenog mlađeg dečka gledaju na njihovu vezu, pa spomenula JK Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

"Neka je sa srećom"

- Čula sam nešto nisam vidjela, ali mi je drago, neka bude srećna! Uvijek sam za ljubav. Moj emotivni život je trenutno, leptrići i cvjetići. Ovo je nešto najljepše što mi se desilo do sada. On nije ljubomoran, niti jedno drugom dajemo povoda za ljubomoru. Mnogo se volimo. Na stranu što je lijep i zgodan, mnogo je pametan, lijepo provodimo vrijeme, daje mi vjetar u leđa. Stalno mi govori "Ljubavi šta je za tebe", "Ti to možeš, razvali" i tako dalje. Jako je zreo za svoje godine, ispričala je Dara pa se dotakla sina i njegovih roditelja:

- Moj sin ga obožava, njegovi roditelji su sjajni. Oni me obožavaju, znaju kakav sam čovjek, često me pitaju kako sam. To su predivni ljudi. Seljačke priče ih ne zanimaju, to o razlici u godinama i te teme. Ljudi, ljubim vas, moram da idem na snimanje - poručila je Dara.

Evo kako izgleda Darin dečko:

(Kurir / MONDO)