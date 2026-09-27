Karleuša i Aleksandar Ševo, koji se pojavljuje u njenom spotu za pjesmu "Balkan boj", već neko vrijeme se ne razdvajaju, on je dovozi na "Pinkove zvezde" i nosi njene kofere na aerodromu.
Poslednjih nekoliko dana u centru pažnje javnosti ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim odnosima, u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavile su se informacije da pop zvijezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.
Dodatnu sumnju su podgrejali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala gde su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pjevačicinog automobila na kome se vidi kako on vozi Jelenu.
Evo kako izgledaju zajedno:
Istina o vezi Jelene Karleuše i 25 godina mlađeg manekena: Vodi ga i na putovanja, a evo gdje su viđeni (Foto)
Ovo je sve bilo dovoljno da se misteriozni momak odmah proglasi za Karleušinog novog partnera, ali kako Kurir saznaje od dobro obavještenog izvora bliskom pjevačici, od te priče o romansi - nema ništa.
Istina je da je Aleksandar već duže vrijeme u prijateljskim odnosima s Jelenom i njenim bliskim prijateljem i saradnikom Zoranom Birtaševićem.
Njih troje druže se već duže vrijeme, a i ranije je vrlo često viđan u njihovom društvu. Oni su često odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer ljetos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvijek našao pri ruci, pa joj je pomogao i oko kofera na aerodromu, što je jednom prilikom zabilježio paparaco.
Istina o vezi Jelene Karleuše i 25 godina mlađeg manekena: Vodi ga i na putovanja, a evo gdje su viđeni (Foto)
On često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom, ali je dosad vešto izbjegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija pretjerana medijska pažnja.
Jelena je Ševu kao i još jednog prijatelja pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pjesmu "Balkan boj".
Inače, Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. On je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.
Izvor: Kurir / MONDO