Karleuša i Aleksandar Ševo, koji se pojavljuje u njenom spotu za pjesmu "Balkan boj", već neko vrijeme se ne razdvajaju, on je dovozi na "Pinkove zvezde" i nosi njene kofere na aerodromu.

Izvor: Mondo/Kurir

Poslednjih nekoliko dana u centru pažnje javnosti ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim odnosima, u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavile su se informacije da pop zvijezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

Dodatnu sumnju su podgrejali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala gde su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pjevačicinog automobila na kome se vidi kako on vozi Jelenu.

Evo kako izgledaju zajedno:

Ovo je sve bilo dovoljno da se misteriozni momak odmah proglasi za Karleušinog novog partnera, ali kako Kurir saznaje od dobro obavještenog izvora bliskom pjevačici, od te priče o romansi - nema ništa.

Istina je da je Aleksandar već duže vrijeme u prijateljskim odnosima s Jelenom i njenim bliskim prijateljem i saradnikom Zoranom Birtaševićem.

Njih troje druže se već duže vrijeme, a i ranije je vrlo često viđan u njihovom društvu. Oni su često odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer ljetos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvijek našao pri ruci, pa joj je pomogao i oko kofera na aerodromu, što je jednom prilikom zabilježio paparaco.

Vidi opis Istina o vezi Jelene Karleuše i 25 godina mlađeg manekena: Vodi ga i na putovanja, a evo gdje su viđeni (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

On često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom, ali je dosad vešto izbjegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija pretjerana medijska pažnja.

Jelena je Ševu kao i još jednog prijatelja pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pjesmu "Balkan boj".

Inače, Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. On je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.

Izvor: Kurir / MONDO