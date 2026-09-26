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"Stojin sin nema pojma, neću da pričam o njemu": Jelena Karleuša zbog jedne stvari pecnula Stojinog sina

"Stojin sin nema pojma, neću da pričam o njemu": Jelena Karleuša zbog jedne stvari pecnula Stojinog sina

Autor Jovana Milićević
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Milan Popov izveden je iz "Elite" kako bi se takmičio u "Pinkovim zvezdama".

Jelena Karleuša zbog jedne stvari pecnula Stojinog sina Izvor: Pink / Youtube printscreen/ Zadruga/ screenshot

Jelena Karleuša progovorila je o Stojinom sinu, Milanu Popovu, koji je postao takmičar "Pinkovih zvezda" i to kao učesnik "Elite 10".

Izveli su ga iz Bijele kuće da bi se pojavio u prvom krugu muzičkog takmičenja, a u podršci mu je, po odluci Velikog šefa, bila Bebi Dol.

"Vidjela sam Stojinog sina, baš sam bila oduševljena. I Bebi Dol je bila tu, baš sam se oduševila, baš je interesantna", rekla je Jelena i dodala:

"Stoju mnogo volim, sin mora mnogo toga da poradi na sebi, ali je jako talentovan."

"Da je izabrao mene stvarno bih pričala o njemu, a ovako neka se Viki bavi time. Izabrao je Viki za mentorku, dečko nema pojma. Trebalo je da izabere mene, pa da bude zvijezda, a ovako...", rekla je Jelena Karleuša kroz smijeh.

Podsjetimo, Stojin sin se nakon emisije vratio na imanje u Šimanovcima, gde je sumirao utiske.

"Najveći utisak je to takmičenje. Hvala na divnim komplimentima. Trebalo mi je oko 10.000 eura za pjesmu, nisam mogao to sam da skupim", priznao je Milan. 

Bonus video:

Pogledajte

00:34
Jelena Karleuša na sceni Pinkovih zvezda
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

Jelena Karleuša Milan Popov stoja novaković sin

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