"Stojin sin nema pojma, neću da pričam o njemu": Jelena Karleuša zbog jedne stvari pecnula Stojinog sina

Milan Popov izveden je iz "Elite" kako bi se takmičio u "Pinkovim zvezdama".

Izvor: Pink / Youtube printscreen/ Zadruga/ screenshot

Jelena Karleuša progovorila je o Stojinom sinu, Milanu Popovu, koji je postao takmičar "Pinkovih zvezda" i to kao učesnik "Elite 10".

Izveli su ga iz Bijele kuće da bi se pojavio u prvom krugu muzičkog takmičenja, a u podršci mu je, po odluci Velikog šefa, bila Bebi Dol.

"Vidjela sam Stojinog sina, baš sam bila oduševljena. I Bebi Dol je bila tu, baš sam se oduševila, baš je interesantna", rekla je Jelena i dodala:

"Stoju mnogo volim, sin mora mnogo toga da poradi na sebi, ali je jako talentovan."

"Da je izabrao mene stvarno bih pričala o njemu, a ovako neka se Viki bavi time. Izabrao je Viki za mentorku, dečko nema pojma. Trebalo je da izabere mene, pa da bude zvijezda, a ovako...", rekla je Jelena Karleuša kroz smijeh.

Podsjetimo, Stojin sin se nakon emisije vratio na imanje u Šimanovcima, gde je sumirao utiske.

"Najveći utisak je to takmičenje. Hvala na divnim komplimentima. Trebalo mi je oko 10.000 eura za pjesmu, nisam mogao to sam da skupim", priznao je Milan.

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