Jedan od vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan nije odgovorio ni na jedno pitanje sudije Višeg suda Veljka Radovanovića koji mu sudi u izdvojenom postupku iz predmeta protiv grupe Radoja Zvicera koja je prije nekoliko mjeseci osuđena na ukupno gotovo 149 godina robije.

Izvor: privatna arhiva

Ova grupa se između ostalog tereti i za likvidaciju Milana Ljepoje.

Kašćelan je tokom cijelog suđenja gledao u jednu tačku prema podu, pognute glave, bez reakcije na obraćanje suda a u jednom trenutku je, prema zapažanju njegovog branioca, advokata Dragoljuba Đukanovića, i zaspao, prenosi "Pobjeda".

Suđenje Kašćelanu je jutros počelo sa zakašnjenjem od oko 40 minuta, a Đukanović je objasnio da se njegov branjenik nalazio na pregledu kod zatvorskog ljekara.

Prema njegovim riječima, Kašćelan nije bio pregledan zbog psihičkih problema.

Advokat Đukanović je pred sudom otvorio i pitanje sposobnosti njegovog branjenika da prati više postupaka u jednom danu.

"Nemoguće je da jedno lice u jednom danu odgovara u četiri predmeta. Nemoguće je iznijeti i pripremiti odbranu kod ovakvog stanja stvari", kazao je Đukanović.

On je opisao i teškoće koje, kako tvrdi, ima u komunikaciji sa Kašćelanom.

"Sa njim imam užasno otežanu komunikaciju, a on često zamijeni ličnosti kad priča i nepovezano iznosi činjenice. U četvrtak sam pokušao da ga pripremim za danas suđenja zakazana ali bez uspjeha. Nijesam uspio sa njim da razmijenim ni jednu riječ", rekao je advokat.

On je zatražio od vijeća sudije Radovanovića da odredi psihijatrijsko vještačenje njegovog branjenika ili da sačeka nalaz vještaka u drugom predmetu koje se radi po nalogu sutkinje Nade Rabrenović.

Sud je odbio ovaj predlog kao neosnovan.

U nastavku suđenja sud je provodio dokaze protiv Kašćelana iako on nije učestvovao u njihovoj ocjeni.

Sud je kao dokaz proveo novinski tekst ,,Ko je ubio Minju Šakovića“ objavljenom u ,,Večernjim novostima“, kao i detalje iz istrage o planiranju njegovog ubistva o kojima je ranije pisala i „Pobjeda“.

Đukanović je osporio smisao novinskih tekstova kao dokaznog materijala.

"Ne znam šta se u krivičnom postupku može utvrditi iz novinskih članaka. Da mediji sude vrlo brzo bi se okončali ovi postupci. Ti članci su proistekli iz neprovjerenih informacija, ne znam njihovu svrhu", kazao je on i predložio da pred vijećem budu saslušani novinari koji su pisali tekstove, ali i njihovi glavni urednici kako bi se, kako je objasnio, utvrdilo odakle su informacije potekle i koliko su pouzdane.

U slučaju da sud ne prihvati ovaj njegov predlog, advokat Đukanović je predložio da se ovi dokazi izdvoje iz spisa predmeta kao pravno nevaljani.

Advokat Đukanović osporio je i autentičnost prikazanog Sky materijala u okviru koga su se nalazili fotografije i screenshotovi tražeći da se utvrdi njihov izvor.

"Ove fotografije nisam vidio. Meni liče na photoshopirane fotke, čije porijeklo apsolutno ne znam", kazao je advokat Đukanović.

On je od suda zatražio da pribavi originalnu Excel tabelu Sky komunikacija, bilo od Specijalnog državnog tužilaštva ili od francuskih organa, kako bi se mogla provjeriti autentičnost materijala koji je prezentovan u sudnici.

Posebno je problematizovao činjenicu da se na pojedinim prikazima ne vidi sam kriptovani telefon, već samo sadržaj koji je, prema odbrani, mogao biti izvučen iz druge baze ili dokumenta.

Advokat Đukanović se usprotivio i odluci Specijalnog državnog tužilaštva da odustane od izvođenja dijela dokaza koji se odnose na ubistvo Milana Ljepoje a za koje je prema optužnici odgovoran Radoje Zvicer i koji su provođeni nakon razdvajanja postupka u odnosu na Kašćelana.

Advokat Đukanović je podsjetio da se Kašćelanu sudi za članstvo u kriminalnoj organizaciji što podrazumjeva da je on upoznat u najmanju ruku sa svim radnjama ostalih pripadnika i da svaki dokaz koji je proveden protiv ostalih čelanova te organizacije tiče se i njegovog branjenika.

Postupak protiv Slobodana Kašćelana izdvojen iz predmeta protiv grupe Radoja Zvicera 26. marta 2026. godine, nakon rasprave o njegovom psihičkom stanju.

Radoje Zvicer je 24. jula 2026. prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora u predmetu koji je obuhvatao i ubistvo Milana Ljepoje.

Odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer je 24. jula ove godine u podgoričkom Višem sudu nepravosnažno osuđen na dugottrajnu kaznu zatvora od 40 godina zbog organizovanja kriminalne organizacije radi šverca droge, krijumčarenja cigareta, pranja novca ali i teškog ubistva Milana Ljepoje i pokušaja ubistva vođe suprostavljenog škaljarskog klana pokojnog Jovana Vukotića 2021. godine u Kotoru.

Deset pripadnika njegve kriminalne organizacije osuđeni su na ukupno 108 godine i 10 mjeseci zatvora

Zvicer i pripadnici ove kriminalne organizacije obavezni su da plate još ukupno 200.000 eura novčane kazne i da u državni budžet uplate ukupno 904.800 eura nezakonito stečene imovine, piše "Pobjeda".

Operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović osuđen na 20 godina zatvora, odbjegli policajac Ljubo Milović na 19 godina, Milan Vujotić i Nikola Spasojević na po 9 godina i 3 mjeseca, Radoje Živković na 7 godina i 9 mjeseci, Duško Roganović na 8 godina i 3 mjeseca, Radovan Pantović na 10 godina, Radovan Mujović na 10 godina i 9 mjeseci, Petar Mujović na 7 godina i 9 mjeseci i Nikša Perović na 6 godina i 10 mjeseci.

Ljubo Milović i Petar Lazović su zbog krijumčarenja iz koristoljublja osuđeni i na novčane kazne od po 100.000 eura.

Istovremeno, sud je naložio i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom. Zvicer će morati da uplati 294.000 eura, Lazović 32.000 eura, Ljubo Milović 31.800 eura, dok su Zvicer i Radovan Mujović solidarno obavezani da vrate još 547.000 eura.

Od Nikše Perovića trajno je oduzeta stambeno-poslovna zgrada u Kotoru površine 480 kvadrata, dok je od Miodraga Lakića, oca Radovana Mujovića, oduzet stan u Nikšiću od 69 kvadrata, za koji je sud utvrdio da predstavlja imovinu pribavljenu kriminalnim aktivnostima.

Suđenje je odloženo za 27. oktobar u 12 časova.