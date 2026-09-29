Vladimir Putin odobrio je prodaju ruske podružnice američke kompanije Western Union, koja je obustavila poslovanje u Rusiji 2022. godine.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Ruska kompanija "Softeks" (Softex) dobila je dozvolu za kupovinu ruske podružnice platnog sistema Western Union, prenosi Interfaks.

Prema ukazu ruskog predsjednika Vladimira Putina od 28. septembra, objavljenom na zvaničnom portalu pravnih akata, kompaniji "Softeks" odobrena je kupovina 100 odsto udjela u osnovnom kapitalu nebankarske kreditne organizacije "Western Union DP Vostok".

Western Union obustavio poslovanje u Rusiji 2022. godine

Western Union je 10. marta 2022. godine saopštio da obustavlja poslovanje u Rusiji i Belorusiji zbog situacije u Ukrajini.

Od 24. marta iste godine, njegova ruska podružnica "Western Union DP Vostok" izbrisana je iz registra operatora platnih sistema.

Nakon toga, kompanija je nastavila da pruža usluge prenosa novca svojim partnerima, bankama i poštanskim poslovnicama na teritoriji zemalja Zajednice nezavisnih država (ZND), izuzev Bjelorusije, sve do oktobra 2022. godine.

Prema ruskim računovodstvenim standardima, neto gubitak kompanije "Western Union DP Vostok" u 2025. godini iznosio je 301,5 miliona rubalja.

Ko je novi kupac ruske podružnice?

U Jedinstvenom državnom registru pravnih lica Rusije registrovano je nekoliko društava sa ograničenom odgovornošću pod nazivom "Softeks".

U tekstu predsjedničkog ukaza nije precizirano koja od tih kompanija preuzima udio u ruskoj podružnici Western Uniona.

Najveća među njima registrovana je u Kalinjingradu i specijalizovana je za automatizaciju poslovnih procesa, razvoj inteligentnih rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji (AI) i robotskoj automatizaciji procesa (RPA), kao i implementaciju specijalizovanih informacionih sistema za finansijske kompanije, uključujući automatizovane bankarske sisteme.

Neto dobit ove kompanije u 2025. godini iznosila je 101,6 miliona rubalja.