Nekadašnjoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, koja je jutros nakon pada u Istražnom zatvoru u Spužu hitno prevezena u Klinički centar Crne Gore, pregledima je utvrđen prelom nosne kosti.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Osim povrede nosa, kako je kazao, ljekari KCCG konstatovali su i povredu lijeve ruke, zbog čega joj je stavljen longeta, kazao je advokat Zdravko Begović.

Medenica je, prema informacijama Pobjede, pala tokom šetnje u krugu Istražnog zatvora, nakon čega je najprije pregledana u zatvorskoj ambulanti, a potom upućena u KCCG radi detaljnijih medicinskih pregleda.

Nakon obavljenih pregleda i ukazane medicinske pomoći, Medenica je u 15.45 časova vraćena u Istražni zatvor.

Medenica se nalazi u pritvoru nakon što je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđena na deset godina zatvora. Sud ju je oglasio krivom u dva slučaja protivzakonitog uticaja, dok je oslobođena optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.

Pritvor joj je određen 28. februara, nakon što je uvažena žalba Specijalnog državnog tužilaštva zbog opasnosti od bjekstva.