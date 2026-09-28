Izraelski premijer Netanjahu tajno je posjetio UAE, gdje je razgovarao o Iranu sa šeikom Bin Zajedom, uoči izbora u Izraelu, saznaje CNN.

Izvor: Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tajno je posjetio Ujedinjene Arapske Emirate u nedjelju i sastao se sa predsjednikom te zemlje, šeikom Muhamedom bin Zajedom, rekao je za CNN izraelski izvor upoznat sa posjetom. Izvor je naveo da je Iran bio glavna tema razgovora, oblast u kojoj su dvije zemlje produbile saradnju, uključujući i tokom trenutnog rata sa Iranom.

Kabinet izraelskog premijera nije potvrdio posjetu. CNN se obratio Ministarstvu spoljnih poslova UAE za komentar.

Posjeta, ukoliko bude potvrđena, dolazi tačno mjesec dana prije izbora u Izraelu zakazanih za 27. oktobar i u trenutku pojačanih političkih kontroverzi u Izraelu zbog pisanja listova Haaretz i The New York Times u kojima se tvrdi da je Bin Zajed upozorio Netanjahua na veliku operaciju Hamasa nekoliko dana prije napada 7. oktobra 2023. godine, piše CNN.

Magazin The Atlantic odvojeno je izvijestio da je šef egipatske obavještajne službe Abas Kamel odletio u Izrael 26. septembra 2023. kako bi upozorio da će Gaza "eksplodirati". A u nedjelju je The Wall Street Journal objavio da su Izraelu preneta najmanje tri egipatska upozorenja u vezi sa Gazom, od kojih je posljednje upućeno u telefonskom pozivu Netanjahuu svega nekoliko dana prije napada.

Netanjahuov kabinet više puta je negirao da je primio bilo kakva upozorenja i odbacio je te izvještaje kao izmišljene laži čiji je cilj da mu nanesu štetu na izborima. Međutim, njegovi rivali iskoristili su optužbe kako bi odgovornost za neuspjeh u sprečavanju napada 7. oktobra 2023. postavili kao jedno od centralnih pitanja izborne kampanje.

Vidi opis Netanjahu tajno otputovao u UAE na razgovore o Iranu: Procurili detalji tajnog sastanka pred izbore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nakon prvobitnih izvještaja o upozorenju od strane Bin Zajeda, Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo je ranije ovog mjeseca da "ne komentariše medijske priče niti spekulacije u vezi sa razgovorima između lidera vlada", ali nije demantovalo sam poziv.

"Kada je potrebno, sve relevantne obavještajne informacije razmjenjivane su i nastavljaju da se razmjenjuju između nadležnih organa", navodi se u saopštenju.

U to vrijeme, izraelski izvor upoznat sa situacijom rekao je da je Netanjahuov kabinet pokušao da navede UAE da demantuju izvještaj, ali su UAE pristali samo da izdaju saopštenje o razmjeni obavještajnih podataka.

Netanjahuova stranka Likud potom je izdala saopštenje, objavljeno na premijerovom nalogu na platformi X, u kom se navodi da postoji "otvoreno strano miješanje" u izbore u Izraelu od strane palestinskog političara Muhameda Dahlana koji živi u UAE. Stranka nije pružila nikakve dokaze za ove tvrdnje.

U međuvremenu, Netanjahuovi rivali iskoristili su navodno upozorenje kako bi obnovili napade na njegov način upravljanja događajima koji su prethodili 7. oktobru.

Gadi Ajzenkot, koji prema trenutnim istraživanjima važi za glavnog premijerovog izazivača na predstojećim izborima u Izraelu, izjavio je u subotu da saznanje o upozorenju "ne ostavlja prostor za sumnju: Netanjahu je, uz sljepilo, aroganciju i neodgovornost, doveo Državu Izrael do najveće katastrofe u njenoj istoriji."

U maju je Netanjahuov kabinet saopštio da je premijer tajno posjetio UAE u martu, tokom prvih dana rata sa Iranom, nazivajući to "istorijskim probojem". Međutim, Ministarstvo spoljnih poslova UAE u to vrijeme je odbacilo njegove tvrdnje kao "potpuno neosnovane".

Takođe se navodi da je tokom rata Izrael rasporedio protivraketni sistem "Gvozdena kupola" u UAE, a izraelski zvaničnici su izjavili da je bezbjednosna saradnja dviju zemalja dostigla nivo bez presedana.

Netanjahu nikada nije ostvario javno priznatu zvaničnu posjetu UAE.

(MONDO)