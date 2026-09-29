Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić odbacio je, kako je naveo, „neistine“ koje se u javnosti iznose povodom lova na srnu i lane, poručujući da je riječ o pokušajima manipulacije i stvaranja panike.

Izvor: MERS

Ćulafić je kazao da nije on donio odluku kojom je omogućen lov na srnu i njeno lane, već da je to posljedica novog Zakona o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore.

,,Nije tačno da sam ja dozvolio lov na srnu i njeno lane, već novi Zakon o lovstvu, koji je predložen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koji je izglasala Skupština Crne Gore", naveo je Ćulafić.

On je odbacio i tvrdnje da je Ministarstvo ekologije donijelo Pravilnik o vrstama i sezonama lova.

,,Nije tačno da sam ja donio Pravilnik o vrstama i sezonama lova, već Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na koje je saglasnost dalo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, lišeno pravnog uporišta da zabrani lov srne", kazao je ministar.

Ćulafić je istakao da je protivljenje lovu srne njegov lični stav, kao i stav Ministarstva kojim rukovodi.

Govoreći o davanju saglasnosti na propise, naveo je da je Ministarstvo ekologije bilo prinuđeno da postupa u skladu sa instrukcijama Evropske komisije, imajući u vidu odredbe novog Zakona o lovstvu.

,,MERS je, s obzirom na novi Zakon o lovstvu i na to da je tim zakonom dozvoljen lov svega što je bilo zabranjeno, bio prinuđen da postupa shodno instrukcijama Evropske komisije", rekao je Ćulafić.

Ministar je kao primjer politike zaštite prirode naveo novi Zakon o zaštiti prirode, kojim je, kako tvrdi, uklonjena odredba prema kojoj je za takav pravilnik bila potrebna saglasnost Ministarstva poljoprivrede.

,,Upravo sa ciljem da zaštitimo što više vrsta, a da na to nema uticaja Direktorat za lovstvo tog Ministarstva", kazao je Ćulafić.

On je posebno istakao inicijativu za proglašenje područja „Natura 2000“ na 50 odsto kopnene teritorije Crne Gore.

,,Naturu 2000 na 50 odsto teritorijalnog kopna sam predložio ja i time demonstrirao koliko mi je stalo do prirode u Crnoj Gori. Takvu odluku u Evropi niko donio nije, ali se i to, sračunato, prećutkuje", naveo je ministar.

Ćulafić je reagovao i na, kako je rekao, „manipulatorske metode neostvarenih pojedinaca željnih reklame i cirkusa - navodeći da su zbog toga počele da stižu i prijetnje njegovoj porodici.

,,S obzirom na broj prijetnji koje i moja porodica sada već dobija zbog njihovih kompleksa da se snimaju i budu viđeni, mislim da je vrijeme da i sudovi i tužilaštvo nešto na tom polju porade", poručio je Ćulafić.

Na kraju je čestitao 35. godišnjicu proglašenja Crne Gore ekološkom državom i poručio da će proces evropskih integracija biti nastavljen.

,,Srećna nam 35. godišnjica Ekološke države i uspješan put u zatvaranju Poglavlja 27. Znam da mnoge boli. Ali dovešćemo proces do kraja", zaključio je Ćulafić.