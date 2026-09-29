Jokić je pred američkim novinarima objasnio zašto bi svakog NBA igrača poslao na šest mjeseci u Evropu.

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić izašao je pred američke novinare uoči početka nove NBA sezone, ali ovog puta u centru pažnje nisu bili samo Denver i njegov novi ugovor - srpski as otvorio je niz zanimljivih tema i ponovo svojim odgovorima privukao veliku pažnju, piše Kurir.

Srpski centar govorio je o reprezentaciji Srbije, pritisku koji nosi evropska košarka, novom saigraču Demaru DeRozanu, filozofiji igre i onome što ga i dalje tjera da se takmiči, ali je posebno zanimljivo bilo njegovo objašnjenje razlike između NBA i evropske košarke.

Jokić bi, naime, svakog NBA igrača poslao u Evropu na šest mjeseci, i to ne zbog košarkaške škole, već da na sopstvenoj koži osjeti pritisak koji, po njegovom mišljenju, u Evropi ima potpuno drugačiju težinu.

"Volio bih da svaki NBA igrač igra šest mjeseci u Evropi"

Jokić je vrlo direktno objasnio šta, po njegovom mišljenju, razlikuje NBA od evropske košarke, naglašavajući da je u američkoj ligi tokom regularnog dijela sezone mnogo više prostora za individualnu statistiku i igrače koji imaju svoje uloge i brojke koje moraju da ispune.

"Isto je u Evropi i u reprezentaciji - tamo je najvažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali znamo da u ovoj ligi, kao što možete vidjeti, određeni igrači, određeni ljudi, moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da postignu svoje poene, statistiku i slično."

A onda je uslijedila rečenica koja je vjerovatno najviše odjeknula među američkim novinarima.

"Mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije da pobijediš utakmicu i ja bih volio da svaki igrač iz NBA ode da igra šest mjeseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak."

Jokić je novinarima u SAD još jednom objasnio kako to izgleda u Evropi:''Igraš u sredu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, a onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana...'' https://t.co/YhrZuWOwqE — Arena Sport TV (@arenasport_tv)September 28, 2026

Nije ostao na opštoj priči, već je odmah izvukao konkretan primjer iz evropskog kalendara, koji najbolje pokazuje šta želi da objasni, prenosi Kurir.

"Igraš u srijedu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, pa onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako imaš tri poraza uzastopno, tamo je to veliki problem. Ljudi to shvataju ozbiljno. Mnogo im znači ponos."

Upravo zbog toga Jokić smatra da bi iskustvo evropske košarke bilo dragocjeno i najvećim NBA zvijezdama.

"Zato zaista želim da svako iz NBA lige može da igra šest mjeseci u Evropi."

Njegova poruka bila je prilično jasna - tek kada bi NBA igrači prošli kroz takav raspored, atmosferu i reakciju navijača, mogli bi u potpunosti da razumiju o kakvoj vrsti pritiska govori.

"Obožavam košarku. Volim da se takmičim"

Jokić je tokom obraćanja govorio i o tome šta ga, posle svega što je već ostvario u NBA, i dalje drži u profesionalnoj košarci. Odgovor je, očekivano, bio mnogo jednostavniji nego što bi se možda očekivalo od čoveka koji je već osvojio praktično sve najvažnije individualne i timske nagrade.

"Obožavam košarku. Volim da se takmičim."

Ipak, postoji razlika između same igre i svega što dolazi uz nju. Jokiću nisu problem utakmice, nadmetanje i borba protiv drugih timova, već brojna putovanja, obaveze prije meča, dolazak u dvoranu nekoliko sati ranije i sve ono što profesionalni sport nosi sa sobom van samog terena.

"Borba sa prijateljima protiv drugih timova je uvijek zabavna stvar", rekao je Jokić, objašnjavajući zbog čega i dalje uživa u onom najvažnijem dijelu svog posla.

Zbog jedne riječi napravio šou sa mikrofonom

Jedan od najzanimljivijih trenutaka konferencije dogodio se potpuno spontano, kada je Jokić pokušavao da objasni koliko je važno da Denver ostane vjeran svom načinu igre čak i kada stvari ne funkcionišu najbolje.

U jednom trenutku zastao je pokušavajući da pronađe pravu riječ, a ono što je uslijedilo potpuno je u njegovom stilu. Dok je razmišljao, počeo je da lupa prstima po stolu, da bi potom u jednom trenutku glavom udario u mikrofon.

Novinari su, naravno, čekali da vide hoće li se Jokić sjetiti onoga što je želio da kaže. Jeste.

"Konzistentnost!"

The is back! And yes he plans on signing his extension next summer. All Nikola Jokic from Nuggets media day being jolly and true Joker! #Denver7 #NBA #Nuggets #Joker #NikolaJokic https://t.co/MU8lA9gD71 — Corey Rholdon (@Corey_RholdonTV)September 28, 2026

Kada je konačno pronašao pravu riječ, nastavio je da objašnjava zbog čega je ona toliko važna za Denver.

"Čak i kada imamo lošu utakmicu, loše dvije utakmice u nizu, da se ipak ne udaljavamo od našeg sistema, od načina na koji igramo defanzivno ili ofanzivno samo zato što nije radilo."

Jokić je u tom kontekstu pomenuo i svog bivšeg selektora, čiji mu je savjet očigledno ostao u sjećanju.

"Moj bivši selektor je govorio:'Svaki dan radimo na našoj odbrani, zato moramo da vjerujemo u nju, da vjerujemo u proces'. Ako radiš na nečemu, u jednom trenutku ćeš doći do najbolje verzije sebe. To je teško pobijediti."

Tako je obična potraga za jednom riječju postala jedan od upečatljivijih trenutaka njegovog obraćanja, a Jokić je još jednom uspio da potpuno neplanirano napravi šou pred novinarima.

DeRozan? Jokić već zna šta može da donese Denveru

Velika promjena u Denveru biće dolazak Demara DeRozana, a Jokić nije želio da se priča o novom saigraču svede samo na njegove poene i individualni kvalitet. Srpski centar posebno je izdvojio jednu stvar za koju smatra da se kod DeRozana možda nedovoljno primjećuje.

"Mislim da svi znamo da je on top 20, zar ne? Top 25? Top 20? Znači, može da postiže poene, to je jedna stvar."

Ali ono što je Jokiću posebno zanimljivo jeste DeRozanova sposobnost da razigrava druge.

"Mislim da je potcijenjen kao dodavač."

Srpski centar smatra i da DeRozan ne mora samo da se uklopi u ono što Denver već radi, već bi mogao da donese i neke nove ideje.

"Naći ćemo način – ne želim da kažem da ćemo ga učiniti boljim, jer je on već sjajan. Mislim da će možda voljeti da igra sa nama i da igra naš stil košarke. I možda će shvatiti kako može da nam pomogne i kako može da donese neke nove ideje u naš mali sistem koji imamo."

Upravo taj dio posebno je zanimljiv pred novu sezonu, jer Jokić ne govori samo o tome kako će se DeRozan prilagoditi Denveru, već ostavlja prostor i za to da iskusni NBA as promijeni nešto u načinu na koji će Nagetsi igrati.

"Kad sam došao, dvorana je bila poluprazna"

Iako je priča o novom ugovoru ovog puta bila samo jedan dio mnogo šireg razgovora, Jokić je govorio i o odnosu koji je tokom prethodnih godina izgradio sa Denverom. Posebno mu znači činjenica da je od trenutka kada je stigao u klub do danas prošao put od mladog igrača pred polupraznom dvoranom do najveće zvijezde franšize.

"Kad sam došao, dvorana je bila poluprazna."

U međuvremenu je sa Denverom osvojio šampionsku titulu i postao jedno od najprepoznatljivijih lica NBA lige, pa je logično što pitanje budućnosti u klubu za njega ima i ličnu dimenziju.

"Za mene je to nasljeđe. Želite da budete legendarni i da vas pamte, tako ja razmišljam."

Što se samog produžetka ugovora tiče, Jokić je ponovio ono što je već poznato – planira da sledeće godine potpiše novi ugovor sa Denverom, ali je i ovog puta ostavio prostor za svoj karakteristični dodatak.

"Ako me budu željeli."

Na pitanje o tome da li je siguran da će do dogovora doći, dodao je:

"Više sam nego otvoreno pričao o tome. Nadam se da mi vjeruju."

Srbija mu nije obaveza, već nešto posebno

Posebno mjesto u njegovom razmišljanju i dalje zauzima reprezentacija Srbije, a upravo iskustvo sa nacionalnim timom objašnjava i zbog čega evropsku košarku doživljava na drugačiji način.

Za Jokića je u dresu Srbije, kao i u evropskoj klupskoj košarci, najvažnije ono što piše na semaforu. Individualna statistika, broj šuteva i lični učinak dolaze tek posle toga, dok se svaki poraz mnogo snažnije osjeća i među igračima i među navijačima.

Zato se njegova poruka Amerikancima može svesti na jednu rečenicu koju je tokom konferencije i sam izgovorio:

"Volio bih da svaki igrač iz NBA ode da igra šest mjeseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak."

Jokić ne govori o Evropi kao o nečemu savršenom, niti tvrdi da je NBA bez pritiska. Govori iz sopstvenog iskustva čovjeka koji je prošao put od Mege i Evrope, preko reprezentacije, pa sve do samog vrha NBA lige, i koji očigledno smatra da postoji jedna stvar koju američki igrači mogu da razumiju tek kada je iskuse na svojoj koži.

Šest mjeseci u Evropi. Pa onda neka sami procijene koliki je pritisak.