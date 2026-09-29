Skandal, iz kuće mrtve glumice ukraden nakit i uništeni mejlovi: Vladimir hitno reagovao da bi sačuvao ćerku

Vladimir Kličko želi da se postara da će nasledstvo Hajden biti sačuvano.

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Svet je i dalje u šoku zbog iznenadne smrti čuvene čuvene holivudske glumice Hejden Panetijer u 35. godini života. Nažalost, problemi u porodici pokojne glumice samo se ređaju, te se saznalo i za skandalozno ponašanje njenih roditelja, a sada je i njen bivši vjerenik i nekadašnji bokserski šampion Vladimir Kličko povukao hitan pravni potez kako bi zaštitio cjelokupnu imovinu i nasledstvo njihove 11-godišnje ćerke Kaje.

Nekadašnji sportista Vladimir Kličko podnio je zvanične zahtjeve sudu u kojima traži da bude imenovan za privremenog staratelja nad imovinom svoje ćerke, naglašavajući da djevojčica ima pravo na cjelokupnu zaostavštinu zvijezde serije "Heroji" Hejden Pantijer.

Provala u kuću i nestanak nakita

Prema novim sudskim dokumentima, 50-godišnji Vladimir Kličko istakao je da je od izuzetne hitnosti i važnosti da mu se dodijeli upravljanje imovinom kako bi mogao da primi, vodi i sačuva sva sredstva u ime svoje ćerke Kaje, koja inače živi sa njim u Ukrajini.

Poznati bokser naveo je u papirima da su federalni agenti u okviru tekuće istrage ušli u dom pokojne glumice u Los Anđelesu i iznijeli dio imovine koji pripada njenoj zaostavštini, a da trenutno ne postoji lični predstavnik koji bi zaštitio te interese. On je takođe otkrio da su Hejden i on još prije njene smrti angažovali obezbjeđenje zbog zabrinutosti da je jedna neovlašćena osoba upala na njen posjed.

Nakon glumičine smrti, obezbjeđenje je zamijenilo sve brave na kući, a skladišta sa dizajnerskom odjećom i skupim aksesoarima premještena su na bezbijednu lokaciju. Slavni otac izrazio je ozbiljnu sumnju da će pomenuta osoba nastaviti sa pokušajima neovlašćenog prisvajanja imovine, dodajući da su pojedine osobe van porodice uništile glumičine imejlove i da je dragocjeni nakit nestao ili je pod kontrolom policije.

Ovu neviđenu dramu prati čitav svet, dok se saznaje da su se čak i glumičini roditelji, Lesli Fogel i Skip Panetijer, posvađali oko minđuša koje je Hejden nosila u trenutku smrti, pri čemu je jedan roditelj tražio da mu se pošalju u Sjevernu Karolinu, a drugi u Kaliforniju.

Podsjetimo, Hejden Panetijer i Vladimir Kličko bili su u vezi sa prekidima od 2009. do 2018. godine, kada je glumica donijela tešku odluku da starateljstvo nad ćerkom preda bivšem partneru usled borbe sa postporođajnom depresijom i zavisnošću od opijata.

Izvor: BDG / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uprkos tome što je mala Kaja odrasla sa ocem, Hejden je do poslednjeg dana isticala da između njih dve postoji nevjerovatno duboka i posebna veza.

(Žena.blic.rs/MONDO)