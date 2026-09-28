Prosječna penzija će porasti za najmanje 11,23 eura tako da će iznositi oko 573 eura.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septembarske penzije koje će po osnovu usklađivanja, trećeg po redu u ovoj godini, biti uvećane najmanje dva odsto, saznaje nezvanično TV Vijesti.

To znači da će prosječna penzija porasti za najmanje 11,23 eura te da će iznositi oko 573 eura. Prosječna penzija u Crnoj Gori, po podacima Fonda PIO u avgustu je bila oko 562 eura.

Najniža penzija zakonski je utvrđena na 456 eura, i ona će najnovijim usklađivanjem biti uvećana nešto iznad devet eura.

Ovu penziju prima oko 64,5 hiljada građana, kao i oni kojima država isplaćuje razliku do ovog iznosa. Tačan iznos povećanja biće poznat nakon prvog oktobra, kada Uprva za statistiku objavi zvanične podatke o kretanju potrošačkih cijena i rastu prosječnih zarada.

Po važećem Zakonu o PIO penzije u Crnoj Gori se usklađuju tri puta godišnje, početkom januara, maja i septembra. Januarskim usklađivanjem penzije su porasle 0,38 odsto ili 1,7 eura u prosjeku, dok je majnsko iznosilo 0,98, kada je prosječna penzija porasla oko 5,3 eura.