Na suđenju grupi Veljka Belivuka za ubistva u Grčkoj, odbrana je zatražila izuzeće tužilaca tvrdeći da je tužilac Saša Ivanić bio akter Skaj prepiske, što je on u sudnici oštro odbacio kao manipulaciju.

Izvor: TV Pink/Printscreen/Kurir/Zorana Jevitić/Nemanja Nikolić

Advokat Dejan Lazarević, branilac Veljka Belivuka koji je označen kao organizator kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistvo četvorice škaljaraca u Grčkoj 2020. zatražio je danas izuzeće tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića, kao i glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića tvrdeći da je tužilac Ivanić koristio Skaj telefon.

"Podnosim zahtjev za izuzeće ovih tužilaca, u skladu sa zakonom, jer postoje okolnosti koje iskazuju sumnju u njegovu nepristrasnost, Oni su potpisnici zajedničkog istražnog tima sa Grčkom, a ja sam prije nekoliko dana dobio informaciju da je tužilac Saša Ivanić akter Skaj prepiske, u kontekstu događaja u Grčkoj", rekao je danas u sudnici branilac optuženog Belivuka, tražeći da na ekranu bude prikazana poruka, za koju advokat tvrdi da je preko Skaja slao tužilac za organizovani kriminal.

Međutim, sudija je odbila ovaj zahtjev i zatražila od advokata da pročita poruku, datum i vrijeme, ali je on to odbio.

"Evo pročitaću, s Skaj naloga za koji tužilaštvo tvrdi da ga je koristio Nikola Spasojević (svjedok saradnik u drugom predmetu, prim.aut.) 19. jula 2020. u 11.11.53 sata poslao je poruku 'Slažem se kume, to si u pravu, katastrofa koliko je dolje sve isfolirano. Sreća onaj tužilac, Saša Ivanić naš čovjek pa nam sve javio'", pročitao je poruku u sudnici.

Advokat Stefan Jokić, koji brani Radeta Stojićevića, naveo je da se u potpunosti slaže sa Lazarevićem i potvrdio da je i sam nedavno u prostorijama suda pročitao tu poruku, a sa ovim zahtjevom su se složili i ostali advokati odbrane.

Podsjetimo, pripadnicima kriminalne grupe sudi se zbog sumnje da su u januaru 2020. učestvovali u ubistvu Igora Dedovića i Stevana Stamatovća u jednom restoranu u Atini, kao i likvidaciji Alana Kožara i Damira Hadžića 23. jula 2020. na ostrvu Krf.

Poruka, za koju odbrana tvrdi da se odnosi na tužioca koji zastupa optužnicu zajedno sa kolegom, poslata je nekoliko dana ranije. Za sudsku govornicu, poslije ovih tvrdnji advokata, redom su izlazili i okrivljeni pa je sudija Slađana Marković morala da reaguje.

Optuženi Milinko Brašnjović, koji se tereti da je jedan od direktnih izvršilaca zločina u restoranu u Atini, pridružio se zahtjevu advokata tvrdeći da je svojim očima "vidjeo tu poruku".

Brašnjović: Kao što sam rekao za tužilaštvo i ranije, vrijeme odgovornosti tek stiže.

Sudija: Opominjem vas, Vi ste više puta opominjani, nemojte više tako da se izražavate.

Za riječ su se javili i optuženi, Darko Šarić koji je ponovio zahtjev advokata Lazarevića da se ova poruka prikaže u sudnici, kao i Belivuk koji je od suda zatražio da "ne štiti tužioca".

"Ponoviću poruku i moram da kažem da je sada jasno zašto Nikola Spasojević ima status svjedoka u ovom predmetu", rekao je Belivuk, koji je više puta tražio od sudskog vijeća da Spasojević bude uhapšen, pošto je Grčka zbog učešća u ovim likvidacijam raspisala potjernicu za njim, dok je u ovom postupku pred Specijalnim sudom saslušan kao "običan" svjedok iako je priznao svoju ulogu.

Poslije izlaganja advokata i optuženih, za riječ se javio i tužilac Ivanić, koji je prisutan u sudnici.

"Ovo su manipulativne izjave, svašta smo čuli, ali ovako nešto nisam čuo decenijama. Od koga dolazi nisam začuđen", uzvratio je Ivanić na šta su burno reagovali advokati tražeći od vijeća da "ih zaštiti od uvredljivog obraćanja".

Tužilac Ivanić je još dodao da je saglasan sa tim da se poruka javno prikaže, a da će tužilaštvo "u skladu s tim da se izjasni o narednim koracima".

Suđenje prekinuto

Nakon ovoga određena je pauza, a sudsko vijeće donijelo je poslije pauze odluku da glavni pretres prekine i da se dostavi nadležnom tužiocu da odluči o zahtjevu za izuzeće, a nastavak je zakazan za sjutra.

Međutim, prije nego što su svi napustili sudnicu, za riječ se ponovo javio tužilac Ivanić, koji je optužio odbranu i Dejana Lazarevića da su izmislili dio Skaj poruke u kojoj se pominje navodno njegovo ime.

"U originalnom materijalu koji je dostavljen iz Grčke, zarad javnosti mora da se kaže, stoji: 'Salžem se kume, to si u pravu. Katastrofa koliko je dolje sve izofirano'. Dodate su riječi koje se odnose na tužioca Sašu Ivanića, manipulativna je izjava koja je nevjerovatno da se izgovori ovde. Nema pominjanja ni javnog tužioca, ni Saše Ivanića. Na dan 19. 07. 2020. razmijenjeno je 20 tekstualnih poruka, ni u jednoj se ne pominju ni tužilac ni Saša Ivanić", rekao je tužilac i optužio odbranu i optužene da su je izmislili.

"Neka je na čast onome ko je ovo sačinio, a gledam u Dejana Lazarevića", rekao je tužilac Ivanić.

(Kurir/MONDO)