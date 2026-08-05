Pokrenuta peticija za zabranu koncerta: Posle drame na Koševu nova drama oko Dina Merlina

Dino Merlin planira koncert u Kraljevu, ali se suočava sa peticijom u kojoj se traži zabranu istog.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nakon što je Dino Merlin održao tri koncerata na stadionu Koševo u Sarajevu, pažnja javnosti preselila se na njegov naredni nastup, zakazan za 5. septembar na Sportskom aerodromu u Kraljevu. Dok jedni s nestrpljenjem čekaju njegov dolazak, drugi mu se oštro protive.

Na jednom sajtu pojavila se peticija pod nazivom "Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu", u kojoj autori navode da se protive njegovom nastupu u Srbiji, pozivajući se na pjevačeve ranije izjave o Srbima koje su godinama izazivale polemike u javnosti. Peticija je otvorena za potpisivanje i dostupna je svim korisnicima interneta, ali nema pravnu snagu, niti predstavlja odluku bilo koje državne institucije.

Ovo nije prvi put da se oko nastupa Dina Merlina u Srbiji vode burne rasprave. I ranijih godina pokretane su slične peticije i polemike, dok je istovremeno pjevač bez problema punio najveće koncertne dvorane u zemlji.

Istovremeno, interesovanje publike za koncert je ogromno. Zbog velikog broja ljudi koji su pokušavali da dođu do ulaznica, platforma za prodaju karata u pojedinim trenucima bila je preopterećena, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

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Oglasilo se i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo

Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo, protivi se održavanju koncerta Dina Merlina u Kraljevu, smatrajući da bi taj događaj predstavljao poniženje srpskih žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Stav Udruženja javnosti je prenio njegov predsjednik Vojislav Vukašinović, koji je pozvao druga boračka udruženja, patriotske organizacije i građane da podrže zahtev da koncert ne bude održan.

- Kraljevo je slobodarski grad u koji je tokom ratova devedesetih izbegao veliki broj Srba sa prostora bivše Jugoslavije. Smatramo da koncert Dina Merlina ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gde u Srbiji - rekao je Vukašinović u ime Udruženja, a prenosi portal Krug.

Iz Udruženja su uputili pitanje i organizatorima koncerta da li su, prilikom donošenja odluke o njegovom održavanju, razmišljali o ratnim žrtvama i građanima koji su u Kraljevu pronašli utočište nakon progona sa svojih ognjišta.

Vukašinović je naglasio da se protivljenje Udruženja ne odnosi na građane koji slušaju Dina Merlina ili žele da prisustvuju koncertu, prenosi kraljevački portal.

Dino je bio specijalan gost na koncertu Vesne Zmijanac u Beogradu:

- Nemamo ništa protiv ljudi koji odlaze na njegove koncerte. Naše protivljenje odnosi se na njega, njegove ranije izjave, nastupe i stavove - zaključio je Vukašinović, govoreći u ime Udruženja ratnih vojnih invalida Kraljevo.

(Kurir / MONDO)