"Razgovarao sam (posljednji put) sa gospodinom Mandićem prije dva-tri mjeseca, ne znam tačno. Ne znam o čemu bismo sada mogli da razgovaramo."

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da nije razgovarao sa liderom Nove srpske demokratije (NSD) i šefom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem par mjeseci i da ne zna o čemu bi sada razgovarali.

"Razgovarao sam (posljednji put) sa gospodinom Mandićem prije dva-tri mjeseca, ne znam tačno. Ne znam o čemu bismo sada mogli da razgovaramo. Iako sam ja uvijek spreman da razgovaram o svemu, ne znam šta bi bila tema razgovora", kazao je Vučić, koji se nalazi u Mrkonjić Gradu gdje se ove godine održava komemoracija srpskim žrtvama u operaciji "Oluja", u intervjuu.

Predsjednik Srbije je izrazio zahvalnost lideru Demokratske narodne partije (DNP) Milanu Kneževiću i njegovom partijskom kolegi Milunu Zogoviću što su došli u Mrkonjić Grad.

"Za razliku od predstavnika Vlade Crne Gore koji će da se vesele u Kninu srpskom stradanju i zločinima počinjenim nad Srbima", dodao je Vučić.

On je na kraju imao poruku Srbima u Crnoj Gori.

"Što se tiče našeg naroda u Crnoj Gori, samo molim građane te države, posebno Srbe, da dobro gledaju ko, šta i kako čini u interesu svog naroda, a ko protiv interesa svog naroda", kazao je Vučić.