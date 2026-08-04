Tragedija se dogodila dok je par boravio u svojoj porodičnoj kući na jezeru Viko. Nakon što je skočio u vodu, Kavalari je nakratko izronio i požalio se da se ne osjeća dobro.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Više od mjesec dana nakon njegovog nestanka, pronađeno je tijelo 84-godišnjeg Luiđija Kavalarija, supruga italijanske ministarke za porodicu Eugenije Ročela. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u jezeru Viko u provinciji Viterbo, gdje je nestao krajem juna dok je plivao. Prema pisanju lista „Korijere dela Sera“, Kavalari je nestao 27. juna nakon što je skočio u jezero. Tijelo su u utorak pronašli policijski ronioci koji su više od mjesec dana pretraživali područje. Nakon što bude izvučen na obalu, uslijediće zvanična identifikacija, dok je Državno tužilaštvo Viterba naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Potraga za 84-godišnjakom bila je izuzetno zahtjevna. U operaciji su učestvovali stručnjaci iz cijele Italije, koji su koristili sonar i podvodne robote zbog izuzetno slabe vidljivosti u jezeru. Dno, prekriveno gustim blatom i algama, dodatno je otežavalo rad spasilačkih ekipa, a potraga je bila bezuspješna više od mjesec dana.

Prema pisanju lista „Korijere dela Sera“, tragedija se dogodila dok je par boravio u svojoj porodičnoj kući na jezeru Viko. Nakon što je skočio u vodu, Kavalari je nakratko izronio i požalio se da se ne osjeća dobro. „Ne osjećam se dobro“, navodno je rekao neposredno prije nego što je ponovo nestao ispod površine jezera. Uzbunu je odmah podigla njegova supruga, ministarka Eugenija Ročela, koja je pozvala hitne službe čim je shvatila da se njen muž nije vratio na površinu.

Par je proslavio 50. godišnjicu braka u martu ove godine. Kavalari je bio inženjer, univerzitetski profesor i akademik i rijetko se pojavljivao u javnosti, uglavnom na zvaničnim događajima sa suprugom. Imaju dvoje djece, a porodica je godinama držala svoj privatni život od javnosti. Nekoliko dana nakon njegovog nestanka, ministarka Ročela se oglasila na društvenim mrežama kako bi se zahvalila svima koji su joj uputili riječi podrške tokom potrage. - Želim da se zahvalim svima koji su mi na razne načine ukazali podršku tokom ovih teških dana. Talas saučešća koji me je duboko dirnuo u ovom trenutku koji je za mene toliko tragičan i bolan pomaže mi da krenem dalje. Hvala vam - rekla je tada.