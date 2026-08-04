Ukrajina optužila Rusiju za ratni zločin zbog snimka iz Hersona na kom se vidi dron kako juri civila i detonira se pored njega.

Izvor: X/@ZelenskyyUa/Printscreen

Ukrajina je danas optužila Rusku Federaciju za počinjen ratni zločin danas u Hersonu zbog snimka koji se pojavio na društvenim mrežama i u medijima na kom se vidi ruski dron kako juri i pogađa muškarca na gradskoj pijaci, piše "Rojters". Žrtva napada je civil koji je nekim čudom preživeo, ali je zadobio teške telesne povrede.

Herson se nalazi na jugu Ukrajine, krvave bitke se u i oko ovog grada vode maltene od početka rata u Ukrajini. Snimak napada na civila objavila je prvo ukrajinska policija nakon čega je Ukrajina optužila Rusiju za počinjen ratni zločin zbog pokušaja ubistva civila, o tome se oglasio na društvenoj mreži "X" i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Pogledajte fotografije kako ruski dron juri civila u Ukrajini

Na snimku koji traje oko 30 sekundi se vidi muškarac u crnoj odjeći koji bježi od ruskog drona oko parkiranog bijelog kombija. Trčao je u jednu, pa u drugu stranu dok ga dron sve vrijeme prati u stopu.

U jednom trenutku se muškarac "otvorio" jer nije imao nikakav zaklon i dron se sjurio u njega. Uslijedila je velika eksplozija, ali je muškarac na svu sreću uspio da preživi.

"Rojters" je pokrenuo svoju, nezavisnu istragu o incidentu i potvrdio je da je snimak autentičan. Vrijeme napada na civila nije poznato, ali Ukrajina tvrdi da se ovo dogodilo danas prijepodne.

"Danas su mnogi šokirani još jednim snimkom dron 'safarija' koji Rusi izvode protiv civila u Hersonu. Ruski dron je namjerno jurio čovjeka koji prodaje povrće na pijaci i detonirao se odmah pored njega.

Rusi su čak priznali zločin, pokazali su da se ne kaju. Čovjek je teško ranjen, obični ljudi svakog dana u Hersonu trpe ruski 'safari'", navodi se u delu objave Zelenskog koji je bio bijesan zbog sadržaja snimka i ponovo je apelovao na sve saveznike da pomognu Ukrajini da pritisne Rusiju na prekid vatre koji bi doveo do kraja rata.

Pogledajte snimak kako ruski dron juri civila u Ukrajini, upozoravamo vas da je uznemirujući