Po međunarodnoj potjernici Njemačke i uz podršku Evropola i Evrodžasta, u Beogradu su uhapšeni državljani Sirije A. B. (1994) i F. B. (1994) zbog sumnje da su dio međunarodne mreže za krijumčarenje ljudi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, i policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za potrage, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, nakon višemjesečne zajedničke međunarodne istrage usmjerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, koja je inicirana od strane Njemačke policije, a uz podršku Evropola i Evrodžasta, po međunarodnoj potjernici Interpola Nemačke, na teritoriji Beograda uhapsili državljane Sirije A. B. (1994) i F. B. (1994).

Pogledajte 00:22 Hapšenje zbog krijumčarenja migranata Izvor: Mup Srbije Izvor: Mup Srbije

Istog dana, u vezi sa ovom zajedničkom međunarodnom istragom, na teritoriji Nemačke, uhapšen je još jedan pripadnik organizovane kriminalne grupe i izvršeno je više pretresa stanova i drugih prostorija na više lokacija koje koriste osumnjičeni, navodi se u saopštenju.

Koordinisana međunarodna akcija policija Nemačke i Srbije, koju je koordinirao Evropol, dovela je do hapšenja pripadnika dvije povezane sirijske kriminalne mreže za koje se sumnja da su krijumčarile više od 900 migranata na teritoriju Evropske unije, a koje su istovremeno djelovale duž ruta preko Sredozemnog mora i Zapadnog Balkana.

Po informacijama policije Njemačke, prva kriminalna mreža je, u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata od Libije preko ostrva Lampeduza do Njemačke, dok je druga kriminalna mreža, takođe u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata duž Zapadnobalkanske rute do Njemačke i drugih evropskih zemalja.

"Prethodno je tokom 2025. godine pet visokopozicioniranih pripadnika ove organizovane kriminale grupe uhapšeno u koordinisanim akcijama na teritoriji Njemačke, Holandije i Bosne i Hercegovine. U toku je procedura u cilju ekstradicije uhapšenih državljana Sirije A. B. i F. B. Nemačkoj", izjavio je ministar Dačić.