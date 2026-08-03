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"Nije me zvao da gostujem": Željko Joksimović iskreno o Merlinu i koncertima na Koševu, poslao mu jaku poruku

"Nije me zvao da gostujem": Željko Joksimović iskreno o Merlinu i koncertima na Koševu, poslao mu jaku poruku

Autor Ana Živančević
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Dino Merlin održao je tri koncerta na Koševu, a Željko Joksimović nije bio jedan od gostiju.

Željko Joksimović iskreno o Merlinu i koncertima na Koševu Izvor: MONDO

Pjevač Dino Merlin održao je tri koncerta na Koševu, koje su pratile brojne spekulacije. Na sceni je ugostio brojne kolege, ali ne i veliku muzičku zvijezdu Željka Joksimovića, sa kojim ima jedan od najuspješnijih dueta u karijeri - pjesmu "Supermen".

Željko je otkrio da ga Merlin nije pozvao da gostuje na koncertu, a potom je iznio iskreno mišljenje o svom kolegi.

"Nije me zvao da gostujem. Mi smo prošle godine imali zajednički koncert u Bugarskoj, u Sofiji. Dino je zaista moj sjajan drugar, prijatelj, kolega i jako se uvijek radujem kad se s njim vidim i kad sarađujemo i svaka čast, napravio je sjajan uspjeh. Dino je veliki umjetnik", rekao je Željko Joksimović.

Izvor:  Telegraf/ MONDO

Tagovi

Željko Joksimović Dino Merlin koncert

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