"Razumjeće kad poraste": Milica Todorović prvi put o partneru i sinu Bogdanu, ovo joj je posebno teško

Milica je priznala da joj je teško usklađivanje majčinstva, karijere i ličnih obaveza, a o njenoj vezi u kojoj je dobila sina dosta se pričalo.

Izvor: Instagram printscreen / milicatodorovicofficial

Pjevačica Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet donijela sina Bogdana, a sada se u velikom stilu vratila na muzičku scenu dvosatnim spektaklom u Sokobanji. Milica je nakon nastupa iskreno progovorila o majčinstvu, borbi sa hormonima i kilogramima, selidbi, ali i o svom partneru i tome kako se on snalazi u novoj životnoj ulozi.

Priznala je da joj povratak nastupima i usklađivanje obaveza prilično teško padaju, jer se još uvijek vraća u prepoznatljivu formu.

"Nije baš lako, zato što se još uvijek vraćam u formu, još uvijek treba da izgubim i na kilaži, hormoni još uvijek rade, što je prirodno. Žene će razumjeti šta su to hormoni, ali mi najteže pada što moram da se odvojim od bebe kada idem na koncert".

Pogledajte kadrove sa nastupa u Sokobanji:

Pogledajte 01:00 Milica Todorović u Sokobanji Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Pjevačica je otkrila da joj je trenutno u životu "opšti haos" jer pokušava da uskladi obaveze oko bebe, studija, teretane i mršavljenja, ali naglašava da joj je publika izuzetno nedostajala. Vjeruje da će njen sin Bogdan imati razumevanja za njen posao kada poraste.

"To je moj život, razumjeće"

"Teško je, ali to je moj život i moj posao i on će to razumjeti kada bude bio malo veći. Uspjevam da uklopim nekako sve svoje obaveze... srećna sam".

Nakon porođaja, Milica se preselila iz stana u kojem je godinama živjela, i istakla da joj sada najviše prija da bude u svom mikrosvijetu. Iako je javnost doživljava kao izuzetno veselu i pričljivu osobu, ona objašnjava da je to zapravo njen štit jer je u dubini veoma osjetljiva osoba.

"Meni više prija kada mene niko ništa ne pita, kada sam ja u svom svijetu. Dajte mi samo mikrofon da pjevam, ali naravno to ne biva u mom poslu i novinarstvo je sastavni dio mog posla".

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Bogdanu već izrasli zubići, a evo kako se snalazi tata

Mali Bogdan, koji je došao na svijet u februaru, napunio je šest mjeseci. Pjevačica je ponosno istakla da je Bogdan dobra i napredna beba kojoj su već izašla dva zubića, iako još uvek nije počeo da puzi.

U svemu tome, najveća podrška su joj roditelji, brat Vladan i sestra Jovana koja ima tri sina i odmah rešava sve "krizne" situacije. Njena majka Jasmina je takođe uspješno prebrodila ozbiljne zdravstvene probleme i sada uživa sa unukom.

Na pitanje o tome kako se njen partner snalazi sa bebom, Milica je kroz smijeh kratko prokomentarisala:

"Snalazi se dobro on, tu je".

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Pjevačica je dodala i da uopšte nije paničar kada je odgajanje sina u pitanju:

"Ja sam ladovina, mama se ljutila u početku, govorila mi: 'Dobro bre Milice, vidi...' Ja kažem: 'Pa dobro, odgrcnuće se'. Nisam paničar uopšte. Spava on, spavam ja".

(Telegraf / MONDO)