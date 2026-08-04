Ruski vojnik izveo masakr na Krimu, ubio saborca uz tri civila i ranio dvije osobe.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Na poluostrvu Krim koje je Rusija "anektirala" tokom rata u Ukrajini je ruski vojnik zapucao na svoje saborce kada je ubio jednog, a drugog ranio, piše "Skaj Njuz". Nakon toga je isti vojnik ubio i tri civila što čini ukupno pet žrtava masakra - četiri osobe su ubijene, a jedna je ranjena.

Ovo je potvrdio gubernator Mihail Razvožajev kog je na čelo postavila Moskva. Napadač je odmah uhapšen nakon toga.

Vidi opis Ruski vojnik počinio masakr na Krimu: Ubio saborca, pa izrešetao civile Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ukrajinski mediji javljaju da je, navodno, ruski vojnik nastavio svoj smrtonosni pohod u selu Hmelnicke i da je broj ranjenih veći. Informacije u vezi ranjavanja u selu Hmelnicke nisu zvanično potvrđene zasad.

BREAKING: A Russian soldier opened fire on fellow servicemen before launching a deadly shooting spree in the village of Khmelnytske near the temporarily occupied Sevastopol, killing four people and wounding four others. — UNITED24 Media (@United24media)August 4, 2026

Ruski vojnik je napad izvršio automatskim oružjem. Ubijeni su muškarci stari 59 i 71 godina, kao i žena od 64 godine.

I Razvožajev je potvrdio da su ubijeni civili imali toliko godina. Zasad nije poznato šta je uzrok masakra, istraga je u toku.