Ruski vojnik izveo masakr na Krimu, ubio saborca uz tri civila i ranio dvije osobe.
Na poluostrvu Krim koje je Rusija "anektirala" tokom rata u Ukrajini je ruski vojnik zapucao na svoje saborce kada je ubio jednog, a drugog ranio, piše "Skaj Njuz". Nakon toga je isti vojnik ubio i tri civila što čini ukupno pet žrtava masakra - četiri osobe su ubijene, a jedna je ranjena.
Ovo je potvrdio gubernator Mihail Razvožajev kog je na čelo postavila Moskva. Napadač je odmah uhapšen nakon toga.
Ruski vojnik počinio masakr na Krimu: Ubio saborca, pa izrešetao civile
Ukrajinski mediji javljaju da je, navodno, ruski vojnik nastavio svoj smrtonosni pohod u selu Hmelnicke i da je broj ranjenih veći. Informacije u vezi ranjavanja u selu Hmelnicke nisu zvanično potvrđene zasad.
BREAKING: A Russian soldier opened fire on fellow servicemen before launching a deadly shooting spree in the village of Khmelnytske near the temporarily occupied Sevastopol, killing four people and wounding four others.— UNITED24 Media (@United24media)August 4, 2026
Ruski vojnik je napad izvršio automatskim oružjem. Ubijeni su muškarci stari 59 i 71 godina, kao i žena od 64 godine.
I Razvožajev je potvrdio da su ubijeni civili imali toliko godina. Zasad nije poznato šta je uzrok masakra, istraga je u toku.