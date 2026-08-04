Nakon što je više od 72.000 migranata ušlo u špansku Seutu, ministri EU dogovorili su oštriju borbu protiv krijumčara. Zbog širenja lažnih vijesti, posebno će se pratiti društvene mreže.

Izvor: Global News/ Youtube/printscreen

Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije danas su se dogovorili o pojačavanju napora u borbi protiv mreža za krijumčarenje migranata, među ostalim i boljim praćenjem društvenih mreža, nakon video-konferencije o nedavnom velikom prilivu migranata u špansku enklavu Seuta na severu Afrike.

Sastanak je sazvan nakon što su desetine hiljada migranata prošle nedelje stigle iz Maroka na ovu sjevernoafričku teritoriju, što je izazvalo razdor između Španije i nekoliko drugih država članica EU.

"Postignut je zajednički stav o potrebi za nastavkom neumoljive borbe protiv mreža krijumčara migranata, efikasnijim sprovođenjem njihovog povratka, učvršćivanjem granica EU, izgradnjom dubokih partnerstava sa trećim zemljama i poboljšanjem predviđanja situacija", navodi se u saopštenju za javnost.

Ministri su se takođe saglasili o "potrebi za poboljšanjem zajedničkog praćenja situacije", što uključuje i bolji nadzor društvenih mreža.

Ministri su "istakli da bi se komunikacija u trenucima krize mogla dodatno ojačati pravovremenom koordinacijom, te da bi trebalo da bude smislenija, posebno u svrhu suzbijanja zlonamjernih spoljnih aktera koji se bave manipulacijom informacijama i uplijetanjem iz inostranstva", stoji u saopštenju.

Prošle nedelje je oko 72 hiljade ljudi stiglo iz Maroka na tu sićušnu teritoriju, mnogi od njih plivajući. Oko 70 hiljada migranata do sada se vratilo u Maroko, prema riječima španskog ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske. Dodao je da je broj poginulih porastao na 75.

Solidarnost nakon oštrih kritika

Na sastanku su ministri "bili ujedinjeni u izražavanju snažne solidarnosti sa Španijom" i "pohvalili su brze i efikasne napore španskih vlasti u odgovoru na situaciju u Seuti", navodi se.

Ton nakon telefonskog sastanka bio je u oštrom kontrastu sa ranijim kritikama koje je nekoliko zemalja EU uputilo španskoj vladi premijera Pedra Sančeza.

Reagujući na događaje u Seuti, 22 lidera EU koji zagovaraju restriktivnu migracionu politiku kritikovali su Madrid, tvrdeći da bi liberalna politika Španije mogla podstaći dalje migracije. Neke države članice su pojačale kontrole na granicama sa drugim zemljama EU.

Španska lijeva vlada je zauzvrat optužila druge države članice da iskorišćavaju krizu za dobijanje političkih poena.

Dezinformacije se širile društvenim mrežama

Komesar Evropske komisije za migracije Magnus Bruner naglasio je da je broj dolazaka migranata u EU oštro pao proteklih godina, te da niko od ljudi koji su prošle nedelje stigli u Seutu nije prešao na kopneni dio Španije ili u druge zemlje Šengena.

Bruner je rekao da španske vlasti i Evropol istražuju šta je podstaklo iznenadni priliv ljudi i ukazao na dezinformacije koje su se širile društvenim mrežama.

Brojni migranti izvijestili su da su za navodno otvorenu granicu sa Španijom saznali putem video-snimaka i objava na društvenim mrežama poput TikToka. Brzo se proširila nada da će u Seuti biti obezbijeđen smještaj, te da je nastavak putovanja prema kopnenom dijelu Španije nadohvat ruke.

Kako bi spriječili slične situacije u budućnosti, ministri EU planiraju da pomnije prate društvene mreže.

Iako ostaje pitanje zašto Maroko nije učinio više kako bi spriječio hiljade ljudi da pređu u Seutu, Bruner je istakao važnu ulogu koju je marokanska vlast odigrala dopustivši povratak tih ljudi u zemlju.

Komesar je naveo da su pregovori o novom sporazumu o partnerstvu sa Marokom u toku, te da je pitanje migracija dio tih razgovora. Uoči pregovora, Evropska komisija je takođe predložila unaprjeđenje sistema ranog upozoravanja za upravljanje granicama i poboljšanje finansijske podrške Maroku.

(Index/MONDO)