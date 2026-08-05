Policija je, kako navode, samoinicijativno pozvala Zirojevića u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica radi davanja izjave, kojom prilikom je on objasnio zbog čega smatra da se sadržaj pisma odnosi na njega i zbog čega se osjeća ugroženo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije saopšteno je da je policija identifikovala i uhapsila R. V. (64) iz Podgorice, za kojeg se sumnja da je uputio pismo poslaniku Evropskog saveza Nikoli Zirojeviću.

Policija je, kako navode, samoinicijativno pozvala Zirojevića u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica radi davanja izjave, kojom prilikom je on objasnio zbog čega smatra da se sadržaj pisma odnosi na njega i zbog čega se osjeća ugroženo.

“Podsjećamo da su službenici Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, 22.07.2026. godine, nakon što su vidjeli objavu poslanika Nikole Zirojevića u sredstvima javnog informisanja u vezi sa navedenim pismom, samoinicijativno pozvali poslanika Zirojevića da pristupi u policijske prostorije, radi davanja obavještenja na zapisnik u vezi sa predmetnim događajem. Poslanik Zirojević je navedenog dana, po pozivu, pristupio u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i u obavještenju prikupljenom od građanina na zapisnik potvrdio da je pismo, naslovljeno na Evropski savez, pristiglo u prostorije Kluba poslanika ovog političkog saveza 20.07.2026. godine”, navodi se u saopštenju.

Zirojević je kazao da se zbog sadržaja pisma osjeća ugroženo, nakon čega je policija o svemu obavijestila državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, radeći na utvrđivanju svih činjenica, inicirali brojne mjere i radnje – izuzimanje video-nadzora, pretrese objekata na dvije lokacije i druge aktivnosti, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, pri čemu su sveukupne aktivnosti rezultirale identifikovanjem R. V. kao lica za koje se sumnja da je uputilo navedeno pismo naslovljeno na Evropski savez”, navode iz Uprave policije.

R. V. je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti poslanika Zirojevića.