Nataša Bekvalac pojavila se na 3. koncertu Dina Merlina na Koševu.
Dino Merlin je održao sinoć treći koncert na stadionu Koševo u Sarajevo, za koji su organizatori morali da uvedu promjene, kako ne bi došlo do problema sa kartama kao što je to bio sličaj na prvom.
Na ovom koncertu pojavila se i Nataša Bekvalac, te je kadrove sa koncerta podijelila na Instagramu. Pop pjevačica bila je sve vrijeme nasmijana, u potpuno opuštenoj varijanti - patikama, farmerkama, te običnoj bijeloj majici na bretele i bez šminke.
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Nataša Bekvalac privukla sve poglede na koncertu Dina Merlina: Došla u opuštenom izdanju, svi primjećuju promjenu