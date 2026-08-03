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Nataša Bekvalac privukla sve poglede na koncertu Dina Merlina: Došla u opuštenom izdanju, svi primjećuju promjenu

Nataša Bekvalac privukla sve poglede na koncertu Dina Merlina: Došla u opuštenom izdanju, svi primjećuju promjenu

Autor Marina Cvetković
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Nataša Bekvalac pojavila se na 3. koncertu Dina Merlina na Koševu.

Nataša Bekvalac privukla sve poglede na koncertu Dina Merlina Izvor: Instagram printscreen / bekvalac

Dino Merlin je održao sinoć treći koncert na stadionu Koševo u Sarajevo, za koji su organizatori morali da uvedu promjene, kako ne bi došlo do problema sa kartama kao što je to bio sličaj na prvom.

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 Na ovom koncertu pojavila se i Nataša Bekvalac, te je kadrove sa koncerta podijelila na Instagramu. Pop pjevačica bila je sve vrijeme nasmijana, u potpuno opuštenoj varijanti - patikama, farmerkama, te običnoj bijeloj majici na bretele i bez šminke.

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Tagovi

Nataša Bekvalac Dino Merlin Koševo

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