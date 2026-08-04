U saopštenju se navodi da su turski civilni brodovi „Jašar“ i „Nadežda“ bili meta dronova neposredno nakon što su sinoć napustili luku Novorosisjk.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je danas da su turski civilni brodovi "Jašar" i "Nadežda" napadnuti bespilotnim letjelicama (BPLO) u Crnom moru i da je povrijeđeno više članova posada, među kojima su i turski državljani.

U saopštenju se navodi da su turski civilni brodovi „Jašar“ i „Nadežda“ bili meta dronova neposredno nakon što su sinoć napustili luku Novorosisjk, prenosi turski državni TV kanal TRT Haber.

U saopštenju je naglašeno da je bezbjednost građana Turske prioritet i da se stanje povrijeđenih pažljivo prati.

"Duboko smo zabrinuti zbog eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine u Crnom moru, koji uprkos našim brojnim upozorenjima utiče na civilni pomorski saobraćaj", saopštilo je tursko ministarstvo spoljnih poslova i pozvalo sve strane da hitno preduzmu konkretne mjere kako bi se osigurala bezbjednost plovidbe u Crnom moru jer bi u suprotnom snabdijevanje hranom moglo da bude ugroženo.