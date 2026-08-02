Prvo obraćanje Dina Merlina nakon haosa na koncertu: Ovim riječima se obratio narodu nakon što su mu vikali "lopove"

Dino Merlin se večeras obratio publici na početku svog 2. koncerta u Sarajevu.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Dino Merlin večeras održava drugi zaredom koncert na stadionu Koševo u Sarajevu. Veče prije toga je izbio totalni haos zbog karata, a sada se pjevač oglasio na početku koncerta i javno se obratio publici.

Merlin je, ponesen emocija, pred svojim sugrađanima priznao koliko je

- Želim prije svega da vam se zahvalim, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće i nemojte biti prestogi prema meni, ja nisam savršen. Ja imam jako veliku tremu, jer pevam u gradu u kojem sam rođen. Tamo na onom brijegu, u onom porodilištu sam se rodio i od tada sam pupčanom vrpcom vezan za ovaj grad, za njegove mirise, ukuse, svjetla, zvona i sve ono što me je oblikovalo. Hvala vam što se osećam ovako dobrodošao, tako blizu kuće - prenosi Blic.

Oglasili se organizatori

Podsjetimo, nakon neprijatnih scena koje su obilježile prvi od tri rasprodata koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, kada dio publike uprkos važećim ulaznicama nije uspio da uđe na parter prije početka nastupa, organizatori su se zvanično oglasili i ponudili rešenje za oštećene posjetioce.

Pogledajte kadrove sa koncerta sinoć:

(Blic / MONDO)