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"Posle razlaza sam shvatila moju grešku": Jovana se udaje, Dragan se vjerio, a zbog ovoga je među njima puklo

"Posle razlaza sam shvatila moju grešku": Jovana se udaje, Dragan se vjerio, a zbog ovoga je među njima puklo

Autor Marina Cvetković
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Ljubav između Jovane Jeremić i Dragana Stankovića bila je veoma medijski ispraćena, a sada je svako našao svoju sreću na drugoj strani.

Jovana se udaje, Dragan se vjerio, a zbog ovoga je među njima puklo Izvor: Instagram printscreen

Dok se biznismen Dragan Stanković na proslavi svog 50. rođendana vjerio sa novom izabranicom Aleksandrom, popularna voditeljka TV Pink, Jovana Jeremić, uveliko ima planove za svadbu sa svojim partnerom, bokserom Tigrom.

Jovana je nedavno otkrila pravu pozadinu raskida vjeridbe sa Draganom i priznala zašto je stavila tačku na tu ljubav.

Prisjetimo se Dragana na Jovaninom rođendanu nakon raskida:

"Kralj hleba", kako ga još nazivaju, Dragan Stanković priredio je gala slavlje u svojoj luksuznoj vili u Grockoj povodom jubilarnog 50. rođendana, a u jednom momentu je pred svim gostima vjerio svoju djevojku, zgodnu plavušu Aleksandru. Dok su zvanice aplaudirale, Aleksandra je rekla "da".

Vila je bila raskošno dekorisana u crno-zlatnim tonovima, goste je na ulazu dočekao crveni tepih i djevojka koja je svirala harfu, dok su se u dvorištu pored bazena nalazili stolovi sa kristalnim svjećnjacima i emotivnim porukama zahvalnosti.

Iako je Dragan neposredno prije vjeridbe, pozirajući pred kamerama, kroz smeh prokomentarisao temu ženidbe riječima: "Ne, ne, neću ja da se ženim! Šta kaže izabranica? Pa, možda se ja tu ništa i ne pitam! Da mi uživate danas svi", ubrzo je uslijedio romantični preokret i vjerenički prsten je završio na ruci njegove nove izabranice.

Evo kako ona izgleda:

Jovana Jeremić: "Nije htio brak i djecu, neću da proćerdam mladost!"

Sa druge strane, njegova bivša partnerka Jovana Jeremić, je jednom prilikom tokom gostovanja na "Sikter" kanalu otvoreno priznala šta je bio nepremostivi jaz između nje i biznismena.

"Želim da moj budući partner bude ime i prezime, da ga ne pravim ja. Posle razlaza sa Draganom sam shvatila tu jednu moju grešku", priznala je voditeljka.

Kako je tada rekla, njena pravila za buduće udvarače su postala  rigorozna i jasna već na prvom susretu: "Ne čekam treći sastanak, na prvom ti kažem brak i djeca. Jesi li ti spreman da imaš brak i djecu? Jesi ili nisi? Nisi? Sledeći! Želim porodicu, ne želim svoju mladost da proćerdam kao što to rade mnogi u ovom javnom svijetu misleći da ima vremena. Nema vremena", zaključila je Jovana Jeremić koja se uskoro udaje.

Pogledajte Jovanu sa budužim mužem:

Prisjetimo se još momenata Jovane i Dragana:

(Blic / MONDO)   

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Tagovi

Jovana Jeremić dragan stanković vjeridba

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