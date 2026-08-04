Nakon sprovođenja državnom tužiocu, B.F. je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru,uhapsili B.F. (40) iz Kosova, državljanina Ujedinjenog Kraljevstva, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo davanje mita.

Naime, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su juče, u kasnim večernjim časovima, uočili ovo lice prilikom vršenja saobraćajnog prekršaja – preticanja preko pune, odnosno neisprekidane uzdužne linije.

Nakon što je zaustavljen u mjestu Meljine, u Herceg Novom, B.F. je policijskom službeniku koji je vršio kontrolu saobraćaja ponudio novac, sa namjerom da izbjegne preduzimanje službene radnje – izdavanje prekršajnog naloga zbog počinjenog saobraćajnog prekršaja.

Nakon upozorenja policijskog službenika da navedena radnja predstavlja krivično djelo, B.F. je ponovo ponudio novac, držeći u ruci više novčanica, zahtijevajući da policijski službenik uzme novac kako bi mogao da nastavi putovanje.

Nakon toga, B.F. se, u namjeri da izbjegne dalje postupanje policijskih službenika i sankcionisanje, zaključao u putničko motorno vozilo u kojem su se nalazili njegova supruga i dvoje maloljetne djece, odbijajući da izađe iz vozila u periodu od 23.00 časa do 04.00 časa narednog dana.

Policijski službenici su, vodeći računa o bezbjednosti i zaštiti maloljetne djece koja su se nalazila u vozilu, postupali posebno obazrivo i strpljivo, te pristupili mirnom rješavanju situacije i pregovorima sa B.F. u koje je bio uključen i prevodilac za albanski jezik, nakon čega je lice, danas, oko 04.00 časa, dobrovoljno otvorilo vrata vozila i predalo se policijskim službenicima, bez upotrebe sredstava prinude i bez primjene fizičke snage.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je naložio da se B.F. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo davanje mita.

Nakon sprovođenja državnom tužiocu, B.F. je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa.