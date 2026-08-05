Vlasti Gvatemale proglasile su crveni nivo uzbune u tri oblasti nakon što je vulkan Fuego počeo da izbacuje lavu, pepeo i oblake gasa.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Gvatemala je i u utorak ostala u stanju pripravnosti nakon evakuacije više naselja zbog erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih vulkana u Centralnoj Americi.

Oko 1.700 ljudi i dalje se nalazi u prihvatnim centrima, a evakuacija će ostati na snazi dok se stanje ne poboljša, saopštila je nacionalna agencija za vanredne situacije CONRED.

Vlasti su proglasile crveni nivo uzbune u oblastima Sakatepekez, Eskuintla i Čimaltenango. Oko 29.000 stanovnika pogođeno je padanjem vulkanskog pepela, dok je nastava u školama obustavljena.

Hundreds of residents from nearby communities have been evacuated after Guatemala's Fuego volcano, one of Central America's most active volcanoes, erupted. Ash and lava are visible in photos taken on Tuesday. Local authorities warned that the volcano is in a "critical explosive…pic.twitter.com/N6OmpUgudX — CGTN (@CGTNOfficial)August 5, 2026

Naredna 72 sata biće kritična

Zvaničnici su upozorili da će naredna 72 sata biti ključna, jer se niz padine vulkana i dalje spuštaju blatne bujice vulkanskog materijala duge do sedam kilometara.

Očekivane padavine mogle bi dodatno da povećaju opasnost od novih tokova blata, pepela i stena.

Bujice za sada nisu stigle do naselja, a nije prijavljeno da su objekti oštećeni ili neposredno ugroženi, prenio je AP.

Izvršna sekretarka CONRED-a Klodin Ogaldes preporučila je stanovnicima tri ugrožene oblasti da zaštite rezervoare sa vodom i nose maske kako bi se sačuvali od vulkanskog pepela.

Lava i užareni materijal slivali se niz padine

Erupcija je počela u ponedeljak ujutru, kada su se iznad vulkana podigli veliki oblaci gasa i pepela, dok su se lava i piroklastični tokovi spuštali niz njegove padine. Vulkan je u utorak nastavio da izbacuje pepeo i druge materijale.

Među evakuisanima je približno 250 stanovnika naselja El Porvenir i zaseoka Las Lahitas. Nadležni su upozorili da bi pepeo mogao da se proširi i na okolna mjesta.

Zatvoren je i važan put koji prolazi u blizini vulkana, Nacionalna ruta 14, dok je Ministarstvo prosvete obustavilo nastavu u obližnjim gradovima i naseljima.

Prethodna erupcija odnijela stotine života

Fuego, čije ime znači „vulkan vatre“, jedan je od najaktivnijih vulkana u Centralnoj Americi.

Tokom njegove erupcije u junu 2018. godine poginule su stotine ljudi, dok je jedno čitavo selo uništeno. Nova erupcija zabilježena je i prošle godine, kada su vlasti takođe sprovele preventivne evakuacije.