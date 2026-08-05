Mučalica i Laković se sumnjiče da su pomogli Medenici da prekrši mjeru zabrane napuštanja stana, koja mu je određena u oktobru prošle godine nakon što je pušten iz pritvora u Spužu, jer je istekao zakonski rok od tri godine od podizanja optužnice bez pravosnažne sudske

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i dalje sprovodi izviđaj u predmetu koji se odnosi na Podgoričane Nemanju Mučalicu i Sašu Lakovića, za koje postoji sumnja da su pomogli Milošu Medenici, prvostepeno osuđenom u predmetu pred Višim sudom u Podgorici, da izbjegne dolazak na izricanje presude, prenose Vijesti.

Iz ODT-a Podgorica nisu željeli da saopšte više informacija o postupku koji je formiran krajem aprila ove godine.

“U vezi sa Vašim pitanjima, obavještavamo Vas da se predmet nalazi u postupku izviđaja. Postupajuća državna tužiteljka preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje, te radi zaštite interesa postupka, zasada nije moguće saopštiti više detalja”, navedeno je u odgovoru Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Mučalica i Laković se sumnjiče da su pomogli Medenici da prekrši mjeru zabrane napuštanja stana, koja mu je određena u oktobru prošle godine nakon što je pušten iz pritvora u Spužu, jer je istekao zakonski rok od tri godine od podizanja optužnice bez pravosnažne sudske odluke.

Policija ih je uhapsila 30. aprila po nalogu ODT-a Podgorica. Nakon što su proveli 72 sata u zadržavanju, pušteni su na slobodu poslije saslušanja pred sudijom za istragu Osnovnog suda u Podgorici.

Prema sumnjama istražitelja, Laković je 27. januara, noć prije objavljivanja presude, omogućio Medenici da boravi u njegovoj kući.

U krivičnoj prijavi policija je navela da se Mučalica sumnjiči da je dan kasnije, kada je u 14 časova bilo zakazano izricanje prvostepene presude, automobilom prevezao Medenicu iz podgoričkog naselja Zagorič do Radovča, pišu Vijesti.

Mučalica je tokom saslušanja u tužilaštvu kazao da Medenicu poznaje iz kraja, ali da nijesu bili bliski niti su se intenzivno družili. Tvrdio je da se Medenica tog dana pojavio ispred njegove kuće sa putnom torbom i zamolio ga da ga preveze. Kako je naveo, nije znao da je time prekršena mjera zabrane napuštanja stana i vjerovao je da je tog dana trebalo samo da bude objavljena prvostepena odluka.

Nakon pokretanja postupka protiv Mučalice i Lakovića, putem mreža je objavljen snimak sa likom Miloša Medenice, za koji se navodi da je autentičan ili generisan pomoću vještačke inteligencije. U toj objavi tvrdilo se da dvojica Podgoričana nijesu imala ulogu u njegovom odlasku iz mjesta boravka.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je u Skupštini da policija ima saznanja o tome gdje je Medenica boravio i ko mu je pomagao tokom bjekstva 27. i 28. januara, od kada nije dostupan državnim organima.

Viši sud u Podgorici je Miloša Medenicu prvostepeno osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva mjeseca zbog stvaranja kriminalne organizacije povezane sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom narkoticima, kao i zbog dva krivična djela protivzakonitog uticaja putem pomaganja, prenose Vijesti.

Pored zatvorske kazne, izrečena mu je i novčana kazna od 50.000 eura, dok je obavezan da sa ostalim osuđenima solidarno nadoknadi štetu budžetu Crne Gore u iznosu većem od 2,7 miliona eura.

Njegova majka Vesna Medenica, nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, osuđena je na deset godina zatvora zbog protivzakonitog uticaja, primanja mita i uticaja na sudske odluke. Sud ju je oslobodio optužbi da je bila dio kriminalne organizacije koju je, prema optužnici, formirao njen sin.

Nakon što je Miloš Medenica pobjegao i više od pola godine ostao nedostupan nadležnim organima, Uprava policije pokrenula je inicijativu prema Ministarstvu pravde za izmjene Krivičnog zakonika, kako bi kršenje mjera nadzora bilo posebno definisano kao krivično djelo.

Iz policije su ranije ukazali da krivično djelo omogućavanja bjekstva licu lišenom slobode iz člana 394 Krivičnog zakonika ne zahtijeva da osoba kojoj se pomaže istovremeno izvršava novo krivično djelo, već da joj je sudskom odlukom ograničena sloboda kretanja, odnosno određen pritvor.

U Upravi policije smatraju da nije tačno tumačenje prema kojem bi odgovornost pomagača zavisila od toga da li je Medenica u trenutku bjekstva počinio novo krivično djelo, već isključivo od činjenice da mu je bila ograničena sloboda i da je tu mjeru prekršio, pišu Vijesti.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da nema informacije da se Miloš Medenica nalazi u Hrvatskoj, nakon medijskih navoda da je navodno viđen na Korčuli.

“Ja sam direktno stupio u kontakt sa predstavnicima organa za sprovođenje zakona i zasada nemamo informaciju o tome da se to lice nalazi na teritoriji Hrvatske”, rekao je Šćepanović.