"Tu si, brate, sa nama": Prijatelji Darka Lazića odali počast nastradalom Draganu, njihov potez dirnuo pjevača

Prijatelji Darka Lazića okupili su se na regati kako bi odali počast nastradalom Draganu.

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Zajednički prijatelji Darka Lazića i njegovog pokojnog brata Dragana okupili su se na regati, gdje su dirljivim gestom odali počast tragično nastradalom mladiću, što je pjevača duboko potreslo.

Ekipa je otišla na manifestaciju koju su ranije redovno posećivali u punom sastavu. Kako bi sačuvali sećanje na njega, oni su tokom cijelog putovanja nosili majice sa Draganovim likom, koji je poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u martu ove godine.

"Regata 2026 tu si brate, sa nama!", piše u opisu.

Darko je ove prizore podijelio na društvenim mrežama uz emotivnu poruku koja je mnoge rasplakala.

Podsjetimo, supruga Katarina najveća je Darkova podrška, a nedavno je otkrila kako se pjevač nosi sa velikim gubitkom.

„Dobro sam i držimo se svi. Veoma je težak period za sve nas i mislim da se nikada nećemo oporaviti. Ostaće nam ožiljak za cijeli život. Što se tiče komentara da je Darko veoma brzo nastavio da pjeva, mene to ne pogađa, možda njega više pogađa. Ne mogu da vjerujem da neko može tako nešto da kaže. Darku je pjevanje posao, kao što je nekome posao da ide u kancelariju. Od pjevanja živi, mora da zaradi za hljeb i da radi. Njemu nimalo nije bilo lako da ponovo zapjeva, ali djeca mu daju snagu. Svjestan je da je ostao jedino muško u kući i mislim da mu je upravo to dalo snagu da nastavi da radi“, iskrena je Kaća.

Potom je otkrila i kako gleda na njegov povratak publici.

„Nikada ga nisam pitala kada će se vratiti nastupima. Pustila sam ga da sam donese tu odluku. Kada mi je rekao, bila sam tu samo da ga podržim i, ako treba, da razgovaram s njim i kažem mu da ne mora da radi ako se ne osjeća dobro. On je to želio, najviše zbog djece i porodice, ali i zato što zna da Dragan ne bi volio da prestane da pjeva.“