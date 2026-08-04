Iz policije je potvrđeno Primorskom portalu da je jutros pronađeno tijelo mladića. Prema navodima iz policije, na tijelu nema tragova nasilja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na nepristupačnom i šumovitom predjelu u barskom naselju Sustaš pronađeno je tijelo Georgija Solomatina (21) čiji je nestanak porodica prijavila prije dva dana.

Iz policije je potvrđeno Primorskom portalu da je jutros pronađeno tijelo mladića. Prema navodima iz policije, na tijelu nema tragova nasilja.

Prema saznanjima Primorskog portala, mladić je, nažalost, izvršio samoubistvo.

Podsjetimo, Georgi Solomatin je nestao 31. jula.

„Georgije je prije 15 dana došao iz Austrije u Bar, gdje živimo. U Gracu studira na Muzičkoj akademiji. Prošle godine završio je Srednju muzičku školu u Podgorici“, kazao je ranije za Primorski portal Georgijev otac Ivan.