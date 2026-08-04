Angažovanje iz vazduha bilo je od posebnog značaja zbog nepristupačnog terena i potrebe za brzom reakcijom na požarištima.

Izvor: MONDO

Pripadnici Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore i danas su angažovani u pružanju podrške gašenju požara u Velestovu, ali i na području Čeva, gdje su iz vazduha pomagali vatrogasnim ekipama u suzbijanju vatrene stihije.

Posade helikoptera su tokom dana izbacivale vodu na najugroženije lokacije, u tijesnoj koordinaciji sa pripadnicima Službe zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje i drugim nadležnim službama.

Angažovanje iz vazduha bilo je od posebnog značaja zbog nepristupačnog terena i potrebe za brzom reakcijom na požarištima.

Vojska Crne Gore nastavlja da, u skladu sa svojim mogućnostima i zahtjevima nadležnih institucija, pruža podršku civilnim strukturama u zaštiti života građana, njihove imovine i prirodnih dobara.