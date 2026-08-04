Poslednji dani Merilin Monro bili su obilježeni oscilacijama raspoloženja, a njen čuveni intervju otkriva borbu sa slavom.

Izvor: YouTube printscreen

Holivudska ikona Merilin Monro pronađena je mrtva 5. avgusta 1962. godine u svom domu u Brentvudu. Ležala je na krevetu s telefonskom slušalicom u ruci, dok je pored nje stajala prazna bočica nembutala.

Zvanični toksikološki izvještaj pokazao je smrtonosnu dozu barbiturata i donio zaključak da je riječ o "vjerovatnom samoubistvu", iako teorije zavjere o njenim poslednjim satima ne jenjavaju ni decenijama kasnije.

Pogledajte kako je Merilin izgledala u kultnom filmu:

Vidi opis "Od histeričnog smijeha do suza": Poslednji snimak Merilin Monro otkriva u kakvom je paklu bila pred smrt (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ Random Clipps Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Random Clipps Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Random Clipps Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/ Random Clipps Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Random Clipps Br. slika: 5 5 / 5

Posebnu pažnju javnosti iznova privlače snimci nastali krajem jula iste godine na plaži, tokom fotografisanja sa Džordžom Borisom. Očevici i sam fotograf prisjetili su se da je glumicu u tim momentima nešto duboko mučilo - njeno raspoloženje naglo je osciliralo od histeričnog smijeha do bezrazložnih suza.

The Last Known footage Of Marilyn Monroe Taken Before Her Death on August 4th 1962 Izvor: YouTube

Samo nekoliko dana kasnije, vijest o njenom odlasku obišla je svijet, a na sahrani najslavnije plavuše prisustvovali su samo najbliži, dok su stotine obožavatelja stajale iza kapija groblja.

Poslednji intervju

Svega dva dana prije smrti, 3. avgusta 1962, objavljen je njen čuveni intervju za magazin Life. Povodom predstojeće stogodišnjice od njenog rođenja, javnosti se ponovo otkrivaju detalji iz ovog razgovora, uz dosad neviđene fotografije Alana Granta. U svom poslednjem velikom istupu, Merilin je otvoreno govorila o teretu popularnosti i borbi sa sopstvenim identitetom.

Evo još fotografija Merilin Monro:

Vidi opis "Od histeričnog smijeha do suza": Poslednji snimak Merilin Monro otkriva u kakvom je paklu bila pred smrt (Video) Merilin Monro peva Kenediju Merilin Monro Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: akg-images / akg-images / Profimedia Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Masheter Movie Archive / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: ullstein bild / ullstein bild / Profimedia Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: SNAP / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: SNAP / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Twentieth Century Fox / Charles / AFP / Profimedia Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: YouTube/AlterEgo Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Movieclips Classic TrailersYouTube/ Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: YouTube/Merilyn Monroe video archives Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: YouTube/screenshot/Merilyn Monroe video archives Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Youtube/screenshot/merylin monro video archives Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Movieclips Classic TrailersYouTube/ Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: JT Vintage / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: UtCon Collection / Alamy / Profimedia Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Slava je kao kavijar. Lijepo ga je imati, ali ako ga jedete baš svaki dan, znate već... Dosadi vam“, ispričala je glumica, prisjećajući se i situacije iz 1961. godine kada je nakon operacije žučne kese izašla iz bolnice, a masa ljudi ju je toliko pritisla da su joj popucali svježi šavovi. Svjesnost o svom uticaju prvi put je osjetila 1954. u Koreji, gdje joj je 75.000 vojnika na snegu skandiralo ime. Ipak, njeni bliski prijatelji ističu da je "Merilin Monro bila samo njena izmišljotina – u stvarnom životu bila je nežna Norma Džin".

Nastup za Kenedija i neobičan protokol

Jedan od najupečatljivijih detalja iz njenog poslednjeg intervjua odnosi se na čuveno pjevanje predsjedniku Džonu F. Kenediju u Medison skver gardenu u maju 1962. godine.

Merilin Monro peva Kenediju "Srećan rođendan" Izvor: YouTube/not.bw

"Zavladala je potpuna tišina. Mislila sam da mi glas neće ni krenuti. Zadržala sam dah i rekla sebi: 'Opjevaću ovo pa makar mi bilo poslednje u životu!', otkrila je Merilin."

Nakon nastupa, na prijemu se srela sa predsjednikom, ali umjesto klasične i usiljene etikecije, glumica je odlučila da u prvi plan stavi svog bivšeg tasta Izidora Milera, doseljenika koji je bio u njenoj pratnji: 'Umjesto da kažem: 'Kako ste, gospodine predsjedniče?', rekla sam: 'Ovo je moj bivši tast'. Znala sam da će to biti najveća stvar u njegovom životu i nešto o čemu će pričati unucima."

Pogledajte fotografije Kenedija: