Janik Siner se obratio ljekaru u Milanu nakon što ga je vratio sa godišnjeg odmora. "Gazeta" je otkrila šta je bio razlog pregleda.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Vodeći svjetski teniser Janik Siner hitno je zakazao pregled na jednoj klinici u Milanu i prioritetno svog ljekara vratio sa godišnjeg odmora u ordinaciju. Isprva nije bilo informacije o tome da li nešto vanredno ili rutinski pregled, ali među Italijanovim navijačima budi zebnju činjenica da je do početka US Opena manje od mjesec dana, a da je ove sezone već imao značajnih problema sa zdravljem, posebno na Rolan Garosu i prije njega.

Italijanski novinar Gabrijele Parpilja objavio je u utorak popodne da se Siner "u ovom trenutku nalazi u Fiziokliniku, privatnoj fizioterapeutskoj klinici u Milanu. Posjetio je pouzdanog fizijatra koji se zbog ovog pregleda vratio sa godišnjeg odmora"

Isti izvor tvrdi da je Sinerova posjeta lekaru hitno zatražena i da je važni pregled u toku.

Sa druge strane, Gazeta Delo Sport objavila je u mirnijem tonu da je Sinerov pregled ranije zakazan i da je unaprijed planiran pregled.

"Siner je došao kod ljekara u sklopu redovnog praćenja njegovog fizičkog stanja pred veoma zahtjevan nastavak sezone. Ipak, s obzirom na to da se približavaju turniri na američkom betonu, ovaj odlazak u kliniku privukao je veliku pažnju. Pregledi su trajali do 12 časova, a sa Sinerom su bila četvorica članova njegovog stručnog štaba. Po izlasku iz klinike bio je nasmijan i izdvojio je vrijeme da potpiše nekoliko autograma navijačima koji su ga čekali ispred", navedeno je.

Pozvao ljekara zbog desnog koljena

Pretpostavlja se da bi pregled mogao da bude povezan sa nelagodom u desnom koljenu. Prošle nedelje, prilikom posete medicinskom centru Juventusa u Torinu, fotografisan je sa flasterom upravo u predelu desnog kolena.

Za sada, međutim, ništa ne ukazuje na ozbiljniji problem. Naprotiv, ovakvi pregledi služe upravo tome da se na vrijeme uoče i saniraju eventualna manja opterećenja ili početni znaci povrede, tvrdi "Gazeta".