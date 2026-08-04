Uhapšen avganistanski bokser zbog sumnje da je ubio ženu iz Škotske nakon čega je njeno tijelo stavio u kofer i ostavio u napuštenoj zgradi u centru Atine.

Izvor: Društvene mreže / screenshot

Avganistanski bokser Šarif Ahmadžaija je uhapšen zbog sumnje da je ubio Elizabet Džejn Ros (38) u Atini u Grčkoj, piše "Dejli Mejl". Njeno tijelo je pronađeno u koferu u napuštenoj zgradi u centru Atine, a njega su snimile nadzorne kamere.

Na snimku se vidi kako on vuče kofer u kojem je, kako se sumnja, telo ubijene žene iz Škotske. Snimak je nastao 16. jula u ranim jutarnjim časovima, samo nekoliko sati nakon što je Elizabet ubijena.

Na pomenutom snimku se vidi kako bokser Šarif ide ka parkingu kod zgrade u naselju Kipseli u centru Atine. U ruci je nosio plavi ranac.

WATCH: Moment 'Afghan small-boat migrant drags suitcase with British woman's body inside down Athens street'https://t.co/RCaRCaPbyvpic.twitter.com/0bM2bJYIsD — Video Forensics (@Video_Forensics)August 4, 2026

Samo 13 minuta kasnije, primijećen je kako izlazi iz napuštenog objekta bez prtljaga. Tu su i pronađeni ostaci ubijene Elizabet. Postoji i drugi snimak od 15. jula na kom se vidi kako je Šarif stigao do stana u kom je bila Elizabet.

On je uhapšen u ponedeljak 3. avgusta zbog sumnje da je ubio Elizabet Džejn Ros. Nakon toga je, kako se sumnja, tijelo stavio u kofer kako bi prikrio zločin.