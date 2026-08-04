Aleksej Pokuševski će karijeru da nastavi u Rusiji, u ekipi Lokomotive Kuban.

Izvor: MN Press

Aleksej Pokuševski i Partizan su raskrstili, srpski košarkaš je slobodan u izboru nove sredine i kako stvari stoje to će biti Rusija. Spominjali su se neki evroligaški klubovi, kao i oni iz Evrokupa, ali će na kraju otići na potpuno drugu stranu.

Kako navodi ruski novinar Artem Komarov nekadašnji igrač Oklahome će otići u Krasnodar i potpisaće za Lokomotivu Kuban. Informacija koja je mnoge iznenadila s obzirom na imena timova koji su se spominjala u poslednje vrijeme.

Lokomotivu sa klupe predvodi bivši pomoćni trener Crvene zvezde Tomislav Tomović. Ostavio je veoma dobar utisak u prvoj sezoni kao glavni trener pošto je zauzeo treće mjesto u Rusiji, u VTB ligi. Pobijeđen je Zenit u meču za treću poziciju.