Stanija i Maja nastavljaju žestoke sukobe u Eliti 9.

Izvor: Zadruga Official / youtube

Rijaliti učesnice i starlete Maja Marinković i Stanija Dobrojević na ivici su žestokog sukoba i fizičkog okršaja u Eliti 9, iako je finale rijalitija za nekoliko dana.

Strasti između njih se ne smiruju, iako je početak obećavao, ali obije strane ne popuštaju. U jednom trenutku je čak reagovalo i obezbeđenje.

Vidi opis Stanija i Maja na ivici kolapsa u Eliti: Obezbeđenje uletjelo munjevitom brzinom, umješani ljudi iz spoljnog svijeta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 8 / 8

Stanija Dobrojević i Maja Marinković žestoko su zaratile u kući odabranih. Zbog njihovog sukoba obezbeđenje je bilo u pripravnosti.

"Ti želiš sebe da opereš time da bih se ja pomirila sa njim, a on je za mene mrtav. Ja sam željela razgovor na početku, ali sad više ne može", govorila je Stanija o kojoj je Taki pričao.

"Tebi je krivo jer sam se ja pomirila sa njim", dodala je Maja.

"Da li mi je tvoj otac glumio lažnog prijatelja? Kad smo izlazile i imale emisije dolazio je da se slika, a onda te upoznavao sa moja dva bivša momka. Ja sam to njemu zamjerila, a ne tebi. Tebi je on izvređao tebe i tatu koji te je podigao, a onda te je isk*rao. Ti ono voliš? Šutnućeš ga čim izađeš odavde", pričala je Stanija.

"Ja tebe nisam uvrijedila nijednom rečenicom", rekla je Maja.

"On tebe manapuliše jer si maloumna i bolesno ljubomorna i onda te manipuliše da bih ja ikad bila sa njim. Mene ne može dečko da vrijeđa jer sam ja sama sebi dovoljna - dodala je Stanija.

"Takvom čovjeku se ne smiješ na vratila", rekla je Maja.

"Mene on nije zadovoljavao ni dok sam bila sa njim u vezi", poručila je Stanija.