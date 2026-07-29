U odluci ASK-a, objavljenoj na sajtu te institucije, navodi se da se Radunović nije izuzeo iz odlučivanja niti se uzdržao od glasanja iako je postojao rizik od sukoba interesa.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je na sjednici Vlade učestvovao u razmatranju i usvajanju informacije o zakupu poslovnog prostora od firme "Srpska kuća", u kojoj posjeduje 3,83 odsto udjela.

U odluci ASK-a, objavljenoj na sajtu te institucije, navodi se da se Radunović nije izuzeo iz odlučivanja niti se uzdržao od glasanja iako je postojao rizik od sukoba interesa.

"Utvrđuje se da je javni funkcioner Slaven Radunović, obavljajući javnu funkciju kao ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, izazvao sukob interesa na način što je učestvovao u predlaganju i usvajanju Informacije o potpisivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa privrednim društvom ‘Srpska kuća’ d.o.o. Podgorica, čiji je osnivač i član sa 3,83 odsto udjela u ovom privrednom društvu, odnosno nije se uzdržao od preduzimanja radnje za koju postoji rizik od postojanja sukoba interesa", piše u odluci.

Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, nakon što je utvrđeno da je Vlada na sjednici održanoj 29. maja 2025. usvojila informaciju o zakupu prostora "Srpske kuće" za korišćenje konferencijskih sala Uprave za državnu imovinu. Za tu informaciju glasao je i Radunović, koji je ujedno jedan od osnivača firme.

Radunović je u izjašnjenju ASK-u potvrdio da posjeduje 3,83 odsto udjela, ali je tvrdio da nema materijalni interes u tom društvu. Naveo je da osnivački akt ne predviđa pravo na dio dobiti, da se udio može prenijeti samo uz saglasnost ostalih članova i bez naknade, kao i da nasljednici nemaju pravo da naslijede udio.

Tvrdio je i da nije mogao da se izuzme iz predlaganja zaključka na sjednici Vlade, jer kao resorni ministar nije mogao tražiti da ga neko drugi zastupa, kao i da nije smatrao da treba da traži mišljenje ASK-a pošto, prema njegovom stavu, nije imao privatni interes.

Generalni sekretarijat Vlade obavijestio je ASK da se niko od prisutnih članova Vlade nije izuzeo tokom razmatranja te tačke dnevnog reda. Iz zapisnika je, kako se navodi u odluci, utvrđeno da ni Radunović nije tražio izuzeće.

ASK nije prihvatila njegovo obrazloženje da ne može ostvariti ličnu korist od poslovanja firme.

"Agencija je cijenila mišljenje javnog funkcionera u predmetnoj stvari, da ni on, kao ni bilo koji od ostalih osnivača ne može ostvariti nikakvu ličnu korist od poslovanja privrednog društva ‘Srpska kuća’, jer nema pravo na podjelu dobiti, nema pravo da svoj dio proda, založi ili optereti, a u slučaju njegove smrti njegovi zakonski nasljednici nemaju pravo da naslijede udio u preduzeću, ali isto nije od uticaja na drugačiju odluku ovog organa", navodi se u obrazloženju.

Agencija je ocijenila da privatni interes nije ograničen samo na finansijsku dobit, već obuhvata vlasnički i drugi materijalni ili nematerijalni interes funkcionera ili sa njim povezanog lica.

"Navedeno posebno pri činjenici da je imenovani mogao da pribavi mišljenje Agencije upravo u cilju sprečavanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija", piše u odluci.