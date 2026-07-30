Iz Varvara su poručili da su pojedinci u ovom slučaju djelovali samostalno, bez znanja i odobrenja ostatka grupe

Izvor: MONDO/Balša Janković

Navijačka grupa Budućnosti, Varvari, oglasila se povodom odluke sportskog direktora kluba Dragoja Lekovića da podnese ostavku, nakon informacije da se golman Đorđije Pavličić priključio ekipi na pripremama uz podršku pojedinih navijača, prenose Vijesti.

Pavličić je 2024. godine bio u centru pažnje nakon incidenta poslije utakmice Budućnosti i Sutjeske, kada je, kao igrač podgoričkog kluba, udario saigrača Igora Ivanovića.

Iz Varvara su poručili da su pojedinci u ovom slučaju djelovali samostalno, bez znanja i odobrenja ostatka grupe. Naveli su da nemaju problem ni sa Lekovićem ni sa Pavličićem, već sa načinom na koji su određeni potezi sprovedeni.

Saopštenje Varvara prenosimo integralno:

"Povodom tekstova koji su se pojavili u medijima, želimo da razjasnimo jednu stvar. Pojedinci su reagovali na svoju ruku, bez znanja i saglasnosti ostatka grupe.

Nemamo nikakav problem sa sportskim direktorom, gospodinom Lekovićem. Isto tako, nemamo nikakav problem ni sa golmanom Pavličićem, koji je u svom prethodnom angažmanu dao veliki doprinos FK Budućnost.

Ovo nije pitanje nijednog pojedinca, već isključivo načina na koji su se pojedine stvari radile, bez saglasnosti organizacije.

Ne želimo da se miješamo u sportsku politiku i odluke koje se tiču struke. Ako FK Budućnost želi da bude zdrav i ozbiljan klub, ljudi koji su zaduženi za sportski dio treba da rade svoj posao i za to snose odgovornost.

Ograđujemo se od postupaka pojedinaca i ovim pitanjem ćemo se interno pozabaviti kako se ovakve stvari više ne bi ponavljale.

Takođe, pozivamo gospodina Lekovića da još jednom razmisli o svojoj odluci, povuče ostavku i nastavi posao koji je započeo u FK Budućnost.

Naš interes je samo jedan – jaka, stabilna i uspješna Budućnost", saopštili su Varvari.