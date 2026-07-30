Jovana Jeremić našla se na proslavi rođendana Bojane Lazić, a okupljenim novinarima otkrila je nove detalje

Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro

Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se sinoć na proslavi 40. rođendana koleginice Bojane Lazić.

Na licu mjesta je pred pripadnicima sedme sile pričala o slavljenici, novom ugovoru sa "Pinkom", ali i Tanji Savić, sa kojom je ranije vodila medijske ratove.

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Vidi opis Jovana Jeremić potpisala nov ugovor sa Mitrovićem, evo na koliko: Nakon serije otkaza uslijedila debela promjena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

- Bojana je čovjek! Želim joj od srca sve najbolje. Ovo će biti njena godina. Mi smo pravi prijatelji. Tanja Savić je tu? Mnogo mi je drago. Ja volim njene hitove. Ja neću napustiti salu! (smijeh) Ništa negativno ne osjećam prema njoj, možemo da sjedimo jedna pored druge. Aham, ona nije tu sa Mukijem, ja i Miloš volimo da idemo svuda zajedno. On je malo stidljiv muškarac, ali on samo izgleda stidljivo, ali je dominantan. Pored njega sam i ja poprimila neku drugu energiju, neku sigurnu energiju, postala sam svjesnija sebe - rekla je Jovana Jeremić pred kamerama.

Potom je otkrila i novitete kada je riječ o poslu. Podsjetimo, Mitrović je pre nekoliko mjeseci otpustio veliki broj ljudi, ali Jovana nije bila ta koja je na udaru.

- Biće mnogo novina od jeseni.Potpisala sam sa Pinkom još pet godina, još odavno, novi dogovor. Ja sam sazrela, uskoro očekujte moju knjigu, eto da vam kažem to! - istakla je potom.

"Teško mi je posle tatine smrti"

- Hejterima neću ništa da se pravdam, ne! Ja sam porodičan tip žene, volela bih još djece, mene tek neće biti u tom kontekstu, ali polako, imam puno obaveza. Što se djece tiče, kako Bog kaže. Posle tatine smrti je teško! Plakala sam nedavno kad sam ušla u njegovu sobu, vratile su mi se neke scene. Neki ljudi su se baš ogriješili o mene, to će karma srediti - rekla je ona.

- Lea je ista ja. Biće jača od mene. Ona me brani, ona je moja najveća snaga, zahvalna sam Bogu što mi je podario takvu ćerku - kazala je potom.

Pogledajte kako izgleda ćerka voditeljke:

(Blic.rs/MONDO)