Lijepa Mina Nedović podigla je prašinu poslednjim objavama na mrežama
Košarkaš Nemanja Nedović sa suprugom, inače manekenkom Minom Milutinović i njihovom ćerkicom već neko vrijeme živi u Monaku. Lijepa Mina često na mrežama dijeli detalje njihove svakodnevice, a sada je pokazala i kako im izgleda odmor.
Dane su provodili krstareći morem, a Mina je okačila i nekoliko fotografija u kupaćem koje su podigle ogromnu prašinu.Izvor: Instagram/minamilutinovic
Osim nestvarne linije zbog koje je dobila more komplimenata, mnogima je privukao pažnju i nje kupaći kostim, s obzirom da je reč o luksuznom komadu koji ne može svako da priuštiIzvor: Instagram/minamilutinovic
Riječ je o Dior bikiniju čija je cijena oko 800 eura.
Sa mužem ima privatni biznis
Podsjetimo, Nemanja i Mina su se upoznali 2014. godine kada je manekenka imala 19 godina, a košarkaš 22. Vjenčali su se 2020. godine u opštini, a 2022. godine su upriličili i crkveno vjenčanje.
Žena srpskog košarkaša u kupaćem od 800 eura: Pokazala brutalne obline, a oko nje suv luksuz (Foto)
Mina se porodila 3. juna 2023. godine i na svijet je donijela djevojčicu kojoj su dali ime Talija, koje je nastalo od latinske reči "thalia" što znači cvjetanje, bujanje. Negdje se prevodi i kao "sreća". Par uživa u porodičnom životu, a na Fruškoj gori imaju luksuznu vikendicu gdje često provode vrijeme. Oni su van grada pokrenuli i privatan biznis.
Pogledajte njihove fotografije sa prošlog odmora:
Žena srpskog košarkaša u kupaćem od 800 eura: Pokazala brutalne obline, a oko nje suv luksuz (Foto)