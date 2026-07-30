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Žena srpskog košarkaša u kupaćem od 800 eura: Pokazala brutalne obline, a oko nje suv luksuz (Foto)

Žena srpskog košarkaša u kupaćem od 800 eura: Pokazala brutalne obline, a oko nje suv luksuz (Foto)

Autor Jelena Sitarica
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Lijepa Mina Nedović podigla je prašinu poslednjim objavama na mrežama

Žena srpskog košarkaša u kupaćem od 100.000 dinara Izvor: Instagram/ minamilutinovic

Košarkaš Nemanja Nedović sa suprugom, inače manekenkom Minom Milutinović i njihovom ćerkicom već neko vrijeme živi u Monaku. Lijepa Mina često na mrežama dijeli detalje njihove svakodnevice, a sada je pokazala i kako im izgleda odmor.

Izvor: Instagram/minamilutinovic

Dane su provodili krstareći morem, a Mina je okačila i nekoliko fotografija u kupaćem koje su podigle ogromnu prašinu.

Izvor: Instagram/minamilutinovic

Osim nestvarne linije zbog koje je dobila more komplimenata, mnogima je privukao pažnju i nje  kupaći kostim, s obzirom da je reč o luksuznom komadu koji ne može svako da priušti

Izvor: Instagram/minamilutinovic

Riječ je o Dior bikiniju čija je cijena oko 800 eura.

Sa mužem ima privatni biznis

Podsjetimo, Nemanja i Mina su se upoznali 2014. godine kada je manekenka imala 19 godina, a košarkaš 22. Vjenčali su se 2020. godine u opštini, a 2022. godine su upriličili i crkveno vjenčanje.

Mina se porodila 3. juna 2023. godine i na svijet je donijela djevojčicu kojoj su dali ime Talija, koje je nastalo od latinske reči "thalia" što znači cvjetanje, bujanje. Negdje se prevodi i kao "sreća". Par uživa u porodičnom životu, a na Fruškoj gori imaju luksuznu vikendicu gdje često provode vrijeme. Oni su van grada pokrenuli i privatan biznis.

Pogledajte njihove fotografije sa prošlog odmora:

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Tagovi

Mina Nedović Nemanja Nedović Mina Milutinović odmor kupaći kostimi

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