„Nema razgovora sa obezbjeđenjem niti pominjanja produkcije“: Isplivala pravila iz Elite, evo šta je učesnicima sve zabr

Dvije nedelje pred finale, sedmoro učesnika kažnjeno zbog kršenja pravila

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Učesnicima Elite 9 jasno su predočena pravila ponašanja i života na imanju u Šimanovcima, a na pojedinim mjestima na samom imanju istaknuti su plakati na kojima su, takođe, navedena pravila ponašanja. Ipak, nerijetko dolazi do njihovog kršenja.

Iz tog razloga nepoštovanje pravila dovodi do sankcija, pa je tako Veliki šef danas, samo 16 dana pred superfinale, kaznio Draganu Stojančević, Filipa Đukića, Murata Asylguzhina, Luku Vujovića i Anitu Stanojlović zbog nenošenja bubice, dok su zbog spavanja u nedozvoljeno vrijeme, tačnije tokom emisije „Sa mjesta splačina“, kažnjeni Ivan Marinković i Uroš Stanić.

Pravila u Eliti

1. U Eliti ste ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dijela se kažnjava.

2. Učesnicima je zabranjen razgovor sa ljudima iz obezbeđenja.

3. Učesnici moraju da nose svoje bubice stalno, sem kad legnu uveče da spavaju – od trenutka skidanja bubica zabranjen je razgovor među učesnicima. Gašenje bubica kao i njihovo skidanje strogo se kažnjava. Bubice se moraju nositi pravilno, ne smeju se vaditi iz torbice, gasiti, niti se na bilo koji način smije ometati rad mikrofona.

4. U Eliti je dozvoljeno komunicirati jedino govorom. Šaputanje, govor znakovima, dopisivanje je zabranjeno. I kažnjava se.

5. Spavanje u toku dana je strogo zabranjeno. Odabranima je spavanje dozvoljeno do 12h.

6.Svaki učesnik dužan je da u svakom trenutku odgovori na zahtjeve produkcije, što podrazumijeva saradnju sa reporterima, rediteljima, snimateljima i organizatorima. Odbijanje saradnje, vrijeđanje članova produkcije, kao i pominjanje produkcije i RTV Pink u negativnom kontekstu smatraće se prekršajem, a produkcija će sama određivati vrstu kazne.

7. Svaki učesnik dužan je da nekoliko puta tokom dana, kada to organizatori zatraže, promijeni baterije u bubicama, kao i da vrati istrošene baterije. Strogo je zabranjeno bacati potrošene baterije bilo gdje.

8. Učesnici uvijek treba da imaju na umu da zaposleni u produkciji u svakom trenutku čuju njihove potrebe. Potrebno je samo da budu strpljivi, a produkcija će se potruditi da u najkraćem mogućem roku riješi problem. Od vrste problema i potreba zavisi koliko će vremena biti potrebno za odgovor.

Vidi opis „Nema razgovora sa obezbjeđenjem niti pominjanja produkcije“: Isplivala pravila iz Elite, evo šta je učesnicima sve zabr Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 8 / 8

9. Zabranjeno je pominjati produkciju i ljude koji rade u produkciji. Njihova imena, kao i svoje lično mišljenje o produkciji, zaposlenima i načinu ophođenja produkcije prema učesnicima, učesnici treba da zadrže za sebe.

10. Pušenje je dozvoljeno samo napolju i u pušionici.

11. Skakanje u bazen i jezero strogo je zabranjeno.

12. Zabranjeno je premještanje namještaja i inventara iz jedne kuće u drugu, uništavanje namještaja, kao i pisanje po namještaju, zidovima i fasadama.

13. Strogo je zabranjeno pomjeranje kreveta, jer su fiksirani i postavljeni onako kako Veliki šef smatra da treba da stoje.

14.Svako uništavanje enterijera i inventara strogo je zabranjeno, a Veliki šef ima pravo da honorarima kazni svakog učesnika koji nešto uništi.

15. Obavezno je skidanje bubica prije ulaska u bazen, ali ih učesnici moraju vratiti odmah po izlasku iz vode. Sunčanje bez bubica strogo je zabranjeno.

16.Ulazak u apartman strogo je zabranjen svim učesnicima osim Miljani Kulić, a svako ko uđe, osim nje, biće kažnjen.

17.Vođa jednom sedmično bira svoje potrčke, koji mogu biti i među Elitom i među Odabranima. Učesnici glasanjem odlučuju koji će od dva potrčka biti nominovan, drugog nominovanog biraju gledaoci, a trećeg Odabrani u svojoj kući na posebnom sastanku. Nominovani takmičar kojeg biraju Odabrani mora biti iz Elite.

18.Nominovani učesnici smiju komunicirati isključivo sa vođom i ne smiju napuštati izolaciju osim radi odlaska u toalet.

Vidi opis „Nema razgovora sa obezbjeđenjem niti pominjanja produkcije“: Isplivala pravila iz Elite, evo šta je učesnicima sve zabr Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 9 / 9 AD

19.Svi učesnici obavezni su da prisustvuju sastancima koje organizuje Veliki šef, čitanju pisama, kao i emisijama.

20.Plivanje u jezeru strogo je zabranjeno, osim kada to dozvoli Veliki šef.

21.Svako nasrtanje na članove obezbjeđenja automatski će biti kažnjeno tromjesečnim honorarom.

22. Veš je dozvoljeno kačiti i sušiti samo u prostoriji predviđenoj za to ili u toaletu.

23.Neodlazak u zatvor na zahtjev produkcije, bilo kog člana produkcije ili obezbjeđenja kažnjava se oduzimanjem honorara.

24.U kuću Odabranih smiju ulaziti samo Odabrani i vođa.

25.Odabrani moraju prisustvovati čitanju pisama u Bijeloj kući, ali kada stigne pismo samo za kuću Odabranih, ostali učesnici ne smiju im se pridružiti.

26.U kući Odabranih šporet je uvijek uključen.

27.Odabrani učesnici imaju pravo prvenstva pri ulasku u prodavnicu.

28.Odabranima svake sedmice slijedi određeni broj žetona za pranje i sušenje veša, dok će Elita žetone morati da zasluži.

29.Odabrani će dobijati kafu i sredstva za čišćenje kuće i neće morati da ih kupuju, za razliku od Elite.

30.Odabrani neće plaćati usluge u salonu ljepote i imaće pravo prvenstva u odnosu na Elitu.

31.Odabrani će za svaku žurku dobijati po 500 dinara.