Iz Sindikalne organizacije Zavoda navode da je neposredni povod za podnošenje prijava namjera direktora da toj sindikalnoj organizaciji dodijeli status reprezentativnosti, mimo, kako tvrde, propisane procedure.

Izvor: MONDO

Sindikalna organizacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore podnijela je Upravnoj inspekciji prijavu za sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora, kao i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog staranja zahtjev za upravni nadzor protiv direktora Zavoda Davida Perčobića i njegovog pomoćnika Luke Đuričkovića, prenosi CdM.

U prijavama se, kako navode iz sindikata, ukazuje na sumnje u moguće nezakonitosti tokom procesa formiranja nove sindikalne organizacije i postupka za dodjelu reprezentativnosti.

Prema tvrdnjama Sindikalne organizacije Zavoda za zapošljavanje, direktor Perčobić je nedavno inicirao osnivanje nove sindikalne organizacije, za koju tvrde da je „servilna“, te da je na njeno čelo postavljen njegov blizak saradnik, kojeg je, kako navode, nekoliko mjeseci ranije zaposlio u Zavodu.

“Bahatim ličnim pritiscima, kao i preko načelnika mediokriteta, vrši se strahovita presija na zaposlene da se učlane u njegov novoformirani sindikat”, ocijenili su u saopštenju.

Iz Sindikalne organizacije Zavoda navode da je neposredni povod za podnošenje prijava namjera direktora da toj sindikalnoj organizaciji dodijeli status reprezentativnosti, mimo, kako tvrde, propisane procedure.

Podsjećaju da je Zakonom o reprezentativnosti sindikata predviđeno da sindikat mora imati najmanje 20 odsto članstva od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca kako bi mogao steći status reprezentativnog sindikata, piše CdM.

“Sumnjamo da direktor, koji je i neformalni predsjednik svog žutog sindikata, mimo precizno definisanih zakonskih koraka, procedure i uslova, kao i bez obaveznog procesnog učešća predstavnika našeg reprezentativnog Sindikata, golom silom i uz pomoć svog pomoćnika Luke Đuričkovića, hoće da omogući ambijent u kojem će socijalni dijalog u Zavodu direktor da vodi sa direktorom, odnosno on sam sa samim sobom”, kazali su u saopštenju.

Iz ovog sindikata navode da je Perčobić, nakon stupanja na funkciju direktora, u početku vodio intenzivne razgovore sa njihovim predstavnicima u cilju unapređenja položaja zaposlenih, posebno u dijelu materijalnih prava, prenosi CdM.

“U tim fazama usaglašen je Kolektivni ugovor kod poslodavca, organizovani sastanci i slikanja sa ministarkom Naidom Nišić, obećavali su ispunjenje svih zahtjeva, sami predlagali razna poboljšanja, a onda se televizor odjednom ugasio”, navode u saopštenju.

Kako dodaju, direktor, prema njihovim tvrdnjama, nije realizovao ranije dogovorena obećanja koja su se odnosila na povećanje zarada, obezbjeđivanje zimnice, rješavanje stambenih pitanja zaposlenih, plaćeni prevoz, kao i pomoć zaposlenima povodom novogodišnjih i osmomartovskih praznika.

“Dogovoreni predlog Kolektivnog ugovora kod poslodavca u ZZZCG je trajno arhiviran”, navode iz Sindikalne organizacije.

Oni tvrde da su upravo zbog, kako navode, neispunjenih obećanja i promjene odnosa prema sindikatu, direktor Zavoda odlučio da formira sopstvenu sindikalnu organizaciju.

“Iz svih navedenih razloga u vidu neispunjenih obećanja, lažnih principa i stečenog sindroma Boga, kojim je zaražema jedna golema populacija funkcionera u Crnoj Gori, direktor Zavoda za zapošljavanje, kojem je potpuno razobličen portret koji je sam pažljivo slikao, formirao je svoj sindikat i odlučio da se bavi sindikalizmom. Isti, koji je četiri godine bio pomoćnik nekadašnjem direktoru Sulju Mustafiću, mora biti svjestan da nikada niti jedna borba sa istinski čistim i hrabrim sindikatom nije bila uspješna, ona traje, bude iscrpna, ali se epilog unaprijed zna”, kazali su u saopštenju.

Iz Sindikalne organizacije Zavoda poručuju da će, zajedno sa granskim Sindikatom uprave i pravosuđa Crne Gore, nastaviti sa preduzimanjem daljih pravnih i proceduralnih koraka, kao i informisanjem javnosti o, kako tvrde, nepravilnostima i nezakonitostima u radu Zavoda.

“Kako je ovo tek početak javnog djelovanja, naredna obraćanja javnosti će biti sve zanimiljivija uz pažljivo prezentovanje svih neprincipijelnih i suptilnih radnji, a sada već možemo da najavimo da ćemo tražiti i smjene, jer materijala ima više nego dovoljno”, zaključuju.