Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su danas rad i usvojili više zakonskih rješenja, među kojima je i Zakon o obeštećenju bivših radnika Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore usvojila je danas Zakon o obeštećenju bivših radnika KAP-a, čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana, a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja. Poslanici su podržali i izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakon o zaštiti zviždača, kao i više drugih zakonskih rješenja iz oblasti prostornog planiranja, gradnje, saobraćaja i tržišta nekretnina.

Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su danas rad i usvojili više zakonskih rješenja, među kojima je i Zakon o obeštećenju bivših radnika Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP).

Za ovaj zakon glasalo je 50 poslanika, čime je omogućeno obeštećenje radnika čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana, a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja.

Podršku parlamentarne većine dobile su i izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, koje su usvojene sa 46 glasova za.

Istim brojem glasova usvojen je i Zakon o zaštiti zviždača, kao i izmjene Zakona o uređenju prostora i Zakon o izgradnji objekata.

Poslanici su usvojili i Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, za koji je glasalo 49 poslanika.

Zeleno svjetlo dobio je i Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je podržalo 45 poslanika.

Poslanici Skupštine Crne Gore danas će se ponovo izjašnjavati o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, nakon što je predsjednik države Jakov Milatović vratio usvojeni akt na ponovno odlučivanje uz ocjenu da nije u skladu sa Ustavom i važećim zakonima.

Predloženim izmjenama predviđeno je da dvorac Kruševac u Podgorici bude prenesen u vlasništvo potomaka dinastije Petrović Njegoš, uz ograničenje da ga ne mogu otuđiti trećim licima, već isključivo državi Crnoj Gori.

Na dnevnom redu današnje sjednice nalazi se i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika države, koji je podnijela Vlada.

Poslanici će između ostalog razmatrati i izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kao i Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Osim toga, pred parlamentom će se naći i izmjene Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kao i dva propisa iz oblasti izbornog zakonodavstva – Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.