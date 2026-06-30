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Stanija iznenada napustila Elitu! Nakon poziva na diskvalifikaciju zbog Maje, uslijedilo neočekivano

Stanija iznenada napustila Elitu! Nakon poziva na diskvalifikaciju zbog Maje, uslijedilo neočekivano

Autor Marina Cvetković
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Nakon što je išetala sa imanja, Stanija je postala glavna tema razgovora među pojedinim učesnicama.

Stanija iznenada napustila Elitu! Nakon poziva na diskvalifikaciju zbog Maje, uslijedilo neočekivano Izvor: Youtube printscreen/Zadruga

Aktuelna učesnica Elite 9 i starleta, Stanija Dobrojević iznenada je napustila imanje u Šimanovcima, a to je izazvalo lavinu komentara među ostalim učesnicima.

Naime, misteriozni izlazak poznate starlete postao je glavna tema komentarisanja u Bijeloj kući, te su se već javile teorije o tome gdje je otišla.

Anita Stanojlović i Mina Vrbaški su se najprije osamile i tad počele da pričaju o Stanijinom odsustvu.

"Ova ide šest puta na bockanje" rekla je Anita Stanojlović.

"Ne znamo da li ide na bockanje" kratko joj je uzvratila Mina.

Međutim, Anita je ostala pri svom stavu, ubijeđena da je u pravu, pa je u tom duhu i nastavila:

"Sto posto, gdje može ona drugo da ide, logično"- upitala je Anita.

"Pa, vidjećemo" rekla je Mina.

(Kurir / MONDO)    

Tagovi

Stanija Dobrojević Elita 9 izlazak

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