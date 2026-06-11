Tokom svađe, Bora Santana priznao je da je bio sa Milicom Veličković, bivšom vjerenicom Terze.
U Eliti 9 nikad burnije pred sam kraj rijalitija. Sukob Mine Vrbaški i Viktora Gagića prekinula je svađa Borislava Terzića Terze i Bore Santane, u kojoj su pljuštale uvrede na sve strane.
Bora je tom prilikom otkrio da je bio sa Milicom Veličković, bivšom Terzinom vjerenicom.
Bora Santana otkrio da je bio sa Milicom Veličković: U Eliti nastao muk, Terza promijenio sve boje
- Platićeš debelo! rekao je Terza.
"Idemo kod Daneta zajedno Sofijom u Makedoniju. Dete neću da ti j***m, jer nije tvoje" rekao je Santana.
Bora Santana otkrio da je bio sa Milicom Veličković: U Eliti nastao muk, Terza promijenio sve boje
"Opet ćeš da dolaziš da me moliš. E, ovako, sada ću da kažem šta je pričao za Minu, rekao je da je k***a, da je nije j***o ko nije pitao" rekao je Terza.
"Je l' mi je dala Milica?! Pa jeste, prije tebe" rekao je Bora.
"To je tvoja drugarica, pričaj samo... " rekao je Terza.