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Bora Santana otkrio da je bio sa Milicom Veličković: U Eliti nastao muk, Terza promijenio sve boje

Bora Santana otkrio da je bio sa Milicom Veličković: U Eliti nastao muk, Terza promijenio sve boje

Autor Marina Cvetković
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Tokom svađe, Bora Santana priznao je da je bio sa Milicom Veličković, bivšom vjerenicom Terze.

Bora Santana otkrio da je bio sa Milicom Veličković: U Eliti nastao muk, Terza promijenio sve boje Izvor: Zadruga / youtube

U Eliti 9 nikad burnije pred sam kraj rijalitija. Sukob Mine Vrbaški i Viktora Gagića prekinula je svađa Borislava Terzića Terze i Bore Santane, u kojoj su pljuštale uvrede na sve strane.

Bora je tom prilikom otkrio da je bio sa Milicom Veličković, bivšom Terzinom vjerenicom.

- Platićeš debelo! rekao je Terza.

"Idemo kod Daneta zajedno Sofijom u Makedoniju. Dete neću da ti j***m, jer nije tvoje" rekao je Santana.

"Opet ćeš da dolaziš da me moliš. E, ovako, sada ću da kažem šta je pričao za Minu, rekao je da je k***a, da je nije j***o ko nije pitao" rekao je Terza.

"Je l' mi je dala Milica?! Pa jeste, prije tebe" rekao je Bora.

"To je tvoja drugarica, pričaj samo... " rekao je Terza.

Tagovi

Bora Santana Borislav Terzić Terza Elita 9 svađa

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