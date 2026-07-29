Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je Rusija od početka invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine izgubila oko 1.443.450 vojnika, uključujući poginule i ranjene.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine objavio je danas ažurirane procjene ruskih gubitaka od početka rata.

Prema navodima ukrajinske vojske, Rusija je od 24. februara 2022. godine izgubila oko 1.443.450 vojnika, pri čemu se u taj broj ubrajaju poginuli i ranjeni. Kako se navodi, samo tokom prethodnog dana ruske snage pretrpjele su još 1.310 gubitaka.

Ukrajinska strana takođe tvrdi da je Rusija od početka invazije izgubila 12.227 tenkova, 25.044 oklopna borbena vozila, 46.962 artiljerijska sistema, 1.973 višecijevna raketna bacača, 1.521 sistem protivvazdušne odbrane, 439 aviona i 354 helikoptera.

U saopštenju se navodi i da je uništeno 432.778 taktičkih bespilotnih letjelica, 4.950 krstarećih raketa, 34 broda i čamca, kao i dvije podmornice.

Ukrajinski Generalštab nije objavio sopstvene vojne gubitke, navodeći da su ti podaci povjerljivi iz operativnih razloga.

Nezavisni zapadni analitički centri procjenjuju da su ruski gubici veći od ukrajinskih. Prema izvještaju Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz januara 2026. godine, odnos ukupnih gubitaka Rusije i Ukrajine procjenjuje se na približno 2,5:1 ili 2:1 u korist Ukrajine. Isti izvještaj navodi da je Ukrajina od februara 2022. do decembra 2025. vjerovatno pretrpjela između 500.000 i 600.000 ukupnih gubitaka, od čega se procjenjuje da je između 100.000 i 140.000 vojnika poginulo.

(Kyiv Independent/Mondo)