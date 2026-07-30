Poslanica Pokreta Evropa sad Nađa Laković kazala je da očekuje da Odbor nastavi rad bez prepreka, ističući da njegovi članovi ne smiju biti vođeni političkim podjelama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Demokrata, Pokreta Evropa sad i SNP-a zatražili su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Skupštini Crne Gore nastavak rada Anketnog odbora koji se bavi postupanjem državnih organa u slučajevima političkih ubistava, napada na novinare i intelektualce, kao i djelovanjem „Crnih trojki“, prenosi RTCG.

Oni su ocijenili da se rad ovog tijela suočava sa opstrukcijama, navodeći da, ukoliko Demokratska partija socijalista (DPS) nije spremna da predloži svog člana, to treba da učine druge opozicione partije. Poručili su da rad Anketnog odbora prevazilazi dnevno-političke razlike i predstavlja pitanje od javnog interesa.

Poslanica Pokreta Evropa sad Nađa Laković kazala je da očekuje da Odbor nastavi rad bez prepreka, ističući da njegovi članovi ne smiju biti vođeni političkim podjelama.

„Rad odbora nailazi na opstrukcije i, ukoliko njegov rad ostane bez epiloga, šaljemo poruku da će ista sudbina čekati svaki naredni. To ne smijemo dozvoliti. Naša je obaveza da utvrdimo činjenice i pokažemo da su istina i pravda iznad svake politike. To dugujemo porodicama žrtava, ali i budućim generacijama, kako bismo stvorili ambijent u kojem se političko nasilje ne smije ponoviti. Moramo da pokažemo da je Crna Gora spremna da se suoči sa svojom prošlošću i da pravda neće biti samo obećanje“, poručila je Laković.

Poslanik SNP-a Bogdan Božović kazao je da su više puta inicirali nastavak rada Anketnog odbora, te ponovio da su spremni da već sjutra nastave aktivnosti kako bi se pronašli odgovori o sudbinama brojnih žrtava, prenosi RTCG.

„Kao društvo moramo biti spremni da odgovorimo na slučajeve koji nas opterećuju već dvije decenije. Ovo je naša moralna i politička obaveza i, ukoliko DPS nije spreman da kandiduje svog člana u ovom odboru, onda imamo dovoljno opozicionih partija u parlamentu koje mogu da kandiduju svog predstavnika. Smatramo da je ovo pitanje koje prevazilazi dnevnu politiku i da je rad ovog odbora od javnog interesa“, poručio je Božović.